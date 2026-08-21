Świat Rozbitkowie odnalezieni na Pacyfiku. Przez pięć dni dryfowali na przenośnej lodówce Oprac. Mikołaj Stępień |

Meksykańska marynarka uratowała dwóch rozbitków, którzy dryfowali na lodówce Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak podała w czwartek stacja BBC, meksykańska marynarka uratowała dwóch rybaków, którzy po zatonięciu ich łodzi przez pięć dni dryfowali po Pacyfiku na przenośnej lodówce. Odnaleziono ich około 240 kilometrów od wybrzeża stanu Chiapas, w pobliżu granicy z Gwatemalą.

- Myślałem, że nigdy już nie zobaczę swojej rodziny - przyznał jeden z rozbitków, 53-letni Daniel Guerrero Martinez.

Uratowano dwóch rybaków dryfujących na lodówce po Pacyfiku Źródło zdjęcia: Reuters

Meksykańska marynarka uratowała dwóch rybaków dryfujących na lodówce

Guerrero i jego towarzysz, 32-letni Jose Luis Portelas, wypłynęli na połów w ubiegły piątek. Dzień później po raz ostatni nawiązali kontakt z lądem. Ich zaginięcie zgłosili władzom krewni i koledzy ze stowarzyszenia rybackiego.

Uratowano dwóch rybaków dryfujących na lodówce po Pacyfiku Źródło zdjęcia: Reuters

Po zatonięciu łodzi rolę szalupy ratunkowej spełnił niebieski pojemnik z materiału izolacyjnego, który wcześniej służył im za lodówkę do przechowywania złowionych ryb. Dzięki niemu udało im się utrzymać na powierzchni przez pięć dni.

Obaj powiedzieli dziennikarzom, że przez ten czas niczego nie jedli ani nie pili. Brak opadów uniemożliwił im zbieranie wody deszczowej i przez cały czas wystawieni byli na promienie słoneczne.