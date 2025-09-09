Tragiczny wypadek, pędzący pociąg uderzył w autokar. Nagranie

Pędzący pociąg zderzył się z autobusem. Nagranie z kamery monitoringu Źródło: Reuters

W poniedziałek w Meksyku doszło do tragicznego wypadku. Pociąg towarowy zderzył się z piętrowym autobusem. Zginęło co najmniej 10 osób, a 61 zostało rannych. Do kolizji doszło w strefie przemysłowej na autostradzie między Atlacomulco - miasteczkiem położonym około 115 km na północny zachód od stolicy Meksyku - a Maravatio w pobliskim stanie Michoacán.

Moment wypadku uchwyciła kamera monitoringu. Na nagraniu widać, jak rozpędzony pociąg uderza w bok autobusu, który przejeżdża przez tory. Z informacji meksykańskich służb medycznych wynika, że po zderzeniu pociąg pchał wrak piętrowego autobusu jeszcze przez kilkaset metrów. W wyniku zderzenia dach autobusu został zerwany, a przednia część górnego pokładu zmiażdżona.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku. W kondolencjach złożonych rodzinom ofiar władze spółki kolejowej CPKC poinformowały, że winę za tragiczne zdarzenie ponosi kierowca autokaru, który próbował przejechać przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Wersję tę potwierdzają nagrania z monitoringu oraz relacje świadków katastrofy.

