Najkrwawsza kampania w historii kraju. Zabito 37 kandydatów 

37 kandydatów zostało zabitych podczas tegorocznej kampanii wyborczej w Meksyku - wynika z raportu firmy analitycznej Integralia, na który w sobotę powołuje się Reuters. Łącznie doszło do 828 aktów przemocy. Po najkrwawszej kampanii w historii kraju w niedzielę Meksykanie wybiorą prezydenta, członków parlamentu i władze samorządowe.

Jorge Huerta Cabrera, kandydat ubiegający się o mandat radnego miasta Izucar de Matamoros w Meksyku, został w piątek zastrzelony podczas wiecu wyborczego. Stał się 37. kandydatem zabitym podczas kampanii wyborczej w tym kraju. To o jedną ofiarę śmiertelną więcej niż podczas wyborów w 2021 roku.

W raporcie analityków firmy Integralia odnotowano, że w całym okresie wyborczym, który rozpoczął się 7 września 2023 r., w całym kraju doszło do 828 aktów przemocy politycznej. W ostatnich dniach kampanii odnotowano znaczny ich wzrost - do poniedziałku liczba ta wynosiła 749.

Meksykańskie media oceniają, że była to najbrutalniejsza kampania wyborcza we współczesnej historii kraju. Powiązania między kartelami narkotykowymi i skorumpowanymi władzami lokalnymi przyczyniają się do zagrożenia dla kandydatów - twierdzą analitycy.