Świat

Eksplozja cysterny z gazem. Ofiary i kilkadziesiąt rannych

Meksyk cysterna
Meksyk. Eksplodowała cysterna z gazem
Źródło: Reuters
Co najmniej trzy osoby zginęły, a 70 zostało rannych w wyniku wybuchu cysterny z paliwem w Meksyku. Pojazd eksplodował na autostradzie w południowo-wschodniej części miasta.

Cysterna przewróciła się na drodze, zajęła się ogniem, a następnie eksplodowała - podała agencja Reutera, powołując się na doniesienia lokalnych władz.

W wyniku wybuchu pojazdu zginęły co najmniej trzy osoby, a 70 zostało rannych - poinformowała burmistrz Meksyku Clara Brugada, która udostępniła na platformie X listę osób poszkodowanych. Wśród rannych są między innymi niemowlę i dwuletnie dziecko. Kierowca cysterny żyje, ale jego stan jest ciężki.

Miejsce eksplozji cysterny w Meksyku
Miejsce eksplozji cysterny w Meksyku
Źródło: EPA/MARIO GUZMAN

Według agencji AP cysterna przewoziła ponad 49 tysięcy litrów benzyny. Spłonęło blisko 30 samochodów, które znajdowały się w pobliżu.

Nagranie z drona pokazało strażaków walczących z ogniem i chłodzących zwęglone elementy cysterny oraz innych pojazdów - relacjonował Reuters.

Służby w miejscu wybuchu cysterny w Meksyku
Służby w miejscu wybuchu cysterny w Meksyku
Źródło: EPA/MARIO GUZMAN
Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA/MARIO GUZMAN

Meksyk
