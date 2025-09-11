Eksplozja cysterny z gazem. Ofiary i kilkadziesiąt rannych

Cysterna przewróciła się na drodze, zajęła się ogniem, a następnie eksplodowała - podała agencja Reutera, powołując się na doniesienia lokalnych władz.
W wyniku wybuchu pojazdu zginęły co najmniej trzy osoby, a 70 zostało rannych - poinformowała burmistrz Meksyku Clara Brugada, która udostępniła na platformie X listę osób poszkodowanych. Wśród rannych są między innymi niemowlę i dwuletnie dziecko. Kierowca cysterny żyje, ale jego stan jest ciężki.
Według agencji AP cysterna przewoziła ponad 49 tysięcy litrów benzyny. Spłonęło blisko 30 samochodów, które znajdowały się w pobliżu.
Nagranie z drona pokazało strażaków walczących z ogniem i chłodzących zwęglone elementy cysterny oraz innych pojazdów - relacjonował Reuters.
Autorka/Autor: tas/akw
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: EPA/MARIO GUZMAN