Prezydentka Meksyku odpowiada Trumpowi: w USA też jest przestępczość zorganizowana

Claudia Sheinbaum domaga się od Stanów Zjednoczonych wzmocnienia działań przeciwko handlowi narkotykami. Prezydentka Meksyku podkreśliła, że nie tylko w jej kraju, ale też w USA istnieje przestępczość zorganizowana, przez którą nielegalne substancje, jak fentanyl, są rozprowadzane.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum wezwała Stany Zjednoczone do wzmocnienia współpracy przeciwko przestępczości zorganizowanej. Zauważyła, że istnieje ona nie tylko w jej kraju. - W Stanach Zjednoczonych też istnieje przestępczość zorganizowana. Są Amerykanie, którzy przyjeżdżają do Meksyku, by prowadzić te nielegalne działania - powiedziała. - W przeciwnym razie kto rozprowadzałby fentanyl w amerykańskich miastach? - dodała.

Sheinbaum oceniła, że problemem jest też wysokie zapotrzebowanie na narkotyki w USA. Zaapelowała, by Stany Zjednoczone "wykonały swoją pracę" i "przeprowadziły konieczne zatrzymania, by powstrzymać handel narkotykami w swoim własnym kraju". - To problem dla obu państw. Współpraca i koordynacja są kluczowe, by zmniejszyć wskaźniki przestępczości - dodała.

ZOBACZ TEŻ: Prezydentka Meksyku grozi Google pozwem

Narkotyki i wojna celna

"Guardian" zauważa, że wypowiedź prezydentki Meksyku to odpowiedź na niedawne słowa Donalda Trumpa. Na początku lutego powiedział on, że istnieje "niedopuszczalny sojusz" między organizacjami zajmującymi się przemytem narkotyków a meksykańskim rządem, który jego zdaniem miał oferować schronienie "niebezpiecznym kartelom". Administracja Trumpa wielokrotnie oskarżała Meksyk o dopuszczenie do przepływu fentanylu i innych narkotyków przez granicę.

Gdy Trump zapowiadał cła na import z m.in. tego kraju sugerował, że jest to kara za nielegalną imigrację oraz przemyt fentanylu. W ramach porozumienia pomiędzy władzami Meksyku a administracją USA, obejmującego zawieszenie na miesiąc wprowadzenia 25-proc. ceł na meksykańskie towary, na początku lutego Meksyk rozpoczął operację rozmieszczania przy granicy z USA dziesięciu tysięcy żołnierzy i żandarmów. Ma to na celu powstrzymanie przemytu narkotyków i nielegalnej migracji.

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: Guardian, El Pais, tvn24.pl