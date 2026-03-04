Izrael zhakował irańskie kamery. "Znaliśmy Teheran tak, jak znamy Jerozolimę"

Skutki nalotów na siedzibę irańskiego przywódcy w Teheranie - wideo bez dźwięku Źródło: Reuters/Vantor

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Znaliśmy Teheran tak, jak znamy Jerozolimę" - "Financial Times" cytuje funkcjonariusza izraelskiego wywiadu. Według dziennika w ciągu kilku lat Izraelowi udało się zhakować prawie wszystkie kamery zainstalowane przy ulicach i placach irańskiej stolicy, a zaszyfrowane nagrania z nich trafiały prosto na serwery w Tel Awiwie. Według tego samego funkcjonarisza, jedna z kamer zapewniała np. wyraźny obraz miejsc, w których ochroniarze i kierowcy wysokich rangą irańskich urzędników parkowali swoje pojazdy. Wywiadowi Izraela udało się stworzyć profil codziennej rutyny panującej w okolicy ulicy Pasteura w Teheranie, gdzie znajdują się kluczowe instytucje rządowe. Tam właśnie w sobotnim ataku zginął ajatollah Chamenei.

Iran. Piesi w Teheranie Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Jak precyzuje CNN kamery były jednym z elementów bardziej złożonego systemu. Stworzono napędzany sztuczną inteligencją mechanizm zdolny przetwarzać wiele danych z obserwacji, od wywiadowców, z wywiadu elektronicznego, przechwyconych komunikatów, zdjęć satelitarnych, czy właśnie kamer.

Atak na Teheran i zabicie Chameneiego

Poznanie codziennych zwyczajów ajatollaha i jego świty, wraz z analizą danych wywiadowczych, pomogła izraelskiemu wywiadowi, wspartemu przez amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą (CIA) zdecydować, że sobotnie poranne spotkanie w biurze Chameneiego będzie najlepszym momentem na atak. W dniu ataku Izrael miał zakłócić działanie wybranych wież telefonii komórkowej w pobliżu kompleksu, uniemożliwiając tym samym ochronie odebranie ewentualnych ostrzeżeń.

Skutki nalotów na siedzibę irańskiego przywódcy w Teheranie Źródło: Reuters/Vantor

ZOBACZ: Co się teraz dzieje w Iranie i w regionie? Piszemy o tym w naszej relacji na żywo

W ubiegłym roku o podobnej akcji, ale przeprowadzonej przez Iran w Izraelu, informowała agencja Bloomberga. Wówczas to ostrzegano, że irański wywiad próbuje uzyskać dostęp do prywatnych kamer bezpieczeństwa, zapewniając sobie podgląd wybranych miejsc w czasie rzeczywistym. Izraelski specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Refael Franco zalecał wówczas, by mieszkańcy wyłączyli domowe kamery monitoringu lub zmienili do nich hasła. Jak pisaliśmy, przed inwazją na Izrael 7 października 2023 roku, do prywatnych kamer bezpieczeństwa miał włamywać się również Hamas. Podobną taktykę stosowała Rosja przed agresją na Ukrainę. Zdaniem wywiadu USA "wykorzystała dostęp do prywatnych kamer w kluczowych miejscach, takich jak przejścia graniczne, instalacje wojskowe i stacje kolejowe".

Opracował AM