Świat

Media o planie Trumpa dla Gazy. "Dobrowolne" przesiedlenia i "cyfrowe tokeny"

Dziesiątki tysięcy Palestyńczyków wraca do północnej Strefy Gazy (27.01.2025 r.)
Izraelskie pojazdy wojskowe przekraczają granicę Strefy Gazy (31.08.2025 r.)
Źródło: Reuters
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa posiada plan odbudowy Strefy Gazy po zakończeniu wojny, który zakłada między innymi "dobrowolne" przesiedlenie jej mieszkańców - napisał w niedzielę "Washington Post". Wśród pomysłów ma być też przekazanie obszaru pod amerykański zarząd na co najmniej 10 lat.
Kluczowe fakty:
  • Plan, do którego dotarł "Washington Post", miałby być realizacją wizji Trumpa z lutego bieżącego roku.
  • Według tych założeń, właściciele ziemi w Strefie Gazy mieliby m.in. otrzymać "cyfrowe tokeny" na sfinansowanie życia w nowym miejscu, bądź zakup mieszkania w jednym z sześciu-ośmiu nowych "inteligentnych miast".
  • Projekt przewiduje inwestycje na poziomie 100 miliardów dolarów.

38-stronnicowy plan, do którego dotarł amerykański dziennik, krąży wśród amerykańskich urzędników i jest wariantem zapowiedzianej przez Trumpa w lutym wizji przekształcenia Strefy Gazy w "Riwierę Bliskiego Wschodu".

Dokument zakłada, że cała, licząca ok. 2,1 miliona ludność tego obszaru zostanie przeniesiona do innych krajów lub zabezpieczonych stref wewnątrz Strefy Gazy "co najmniej" na czas odbudowy tego obszaru.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
O tym planie debatują w Izraelu od 20 lat. Ma być "ostatecznym gwoździem w trumnie"

O tym planie debatują w Izraelu od 20 lat. Ma być "ostatecznym gwoździem w trumnie"

To tu Trump widzi "riwierę". A czym jest Strefa Gazy?

To tu Trump widzi "riwierę". A czym jest Strefa Gazy?

Przekazanie pod zarząd USA

Palestyńskie terytorium miałoby zostać oddane w zarząd powierniczy USA na co najmniej 10 lat. W tym czasie zbudowano by tam centrum turystyczne, ale i ekonomiczne zajmujące się m.in. nowoczesnymi technologiami, w tym produkcją samochodów autonomicznych.

Właściciele ziemi w Strefie Gazy mieliby otrzymać "cyfrowe tokeny", które wykorzystaliby na sfinansowanie życia w nowym miejscu, bądź zakup mieszkania w jednym z sześciu-ośmiu "inteligentnych miast" zbudowanych na palestyńskim terytorium.

Dziesiątki tysięcy Palestyńczyków wraca do północnej Strefy Gazy (27.01.2025 r.)
Dziesiątki tysięcy Palestyńczyków wraca do północnej Strefy Gazy (27.01.2025 r.)
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Opisany przez "Washington Post" plan zakłada, że każdy Palestyńczyk, który zdecydowałby się na opuszczenie Strefy Gazy, otrzymałby pięć tysięcy dolarów oraz dopłaty do mieszkania przez cztery lata i pieniądze na wyżywienie przez rok. Według dokumentu, takie rozwiązanie byłoby o 23 tysiące dolarów tańsze na osobę niż zorganizowanie zamieszkania i wyżywienia wewnątrz Strefy Gazy.

Zdjęcie z 20.03.2025 r.
Mieszkańcy Gazy przemieszczający się w stronę centrum miasta z północy po izraelskim nakazie ewakuacji
Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

"GREAT Trust" dla Strefy Gazy

Cała propozycja została określona jako "Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust" lub "GREAT Trust" (ang. Powiernictwo Odbudowy Gazy, Przyspieszenia Gospodarczego i Transformacji).

Według dziennika plan został opracowany przez osoby związane ze wspieraną przez Izrael i USA Fundacją Humanitarną na rzecz Gazy (GHF) - kontrowersyjną organizacją, która przejęła część dostaw pomocy żywnościowej na palestyńskie terytorium.

Zniszczenia w Strefie Gazy (luty 2025 r.)
Zniszczenia w Strefie Gazy (luty 2025 r.)
Źródło: MOHAMMED SABER/PAP/EPA

Biały Dom i Departament Stanu nie odpowiedziały na prośbę "Washington Post" o komentarz.

Gazeta dodała, że projekt przewiduje zainwestowanie 100 miliardów dolarów, które miałyby pochodzić z prywatnych funduszy i przynieść czterokrotny zysk po 10 latach.

Taktyka "double tap". Tak Izrael zaatakował szpital
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Taktyka "double tap". Tak Izrael zaatakował szpital

Inne plany dla powojennej Strefy Gazy

Przedstawiona w lutym i kilkakrotnie modyfikowana ogólna zapowiedź Trumpa dotycząca przejęcia Strefy Gazy spotkała się z gwałtowną krytyką w wielu krajach świata, w tym w państwach, które według prezydenta USA mogłyby przyjąć jej mieszkańców.

Państwa arabskie przygotowały własną koncepcję odbudowy Strefy Gazy, bez przesiedlania jej mieszkańców. Plan zakłada zorganizowanie tam palestyńskiej administracji i docelowo przywrócenie tam rządów Autonomii Palestyńskiej.

Izraelski rząd nie przedstawił konkretnego planu na przyszłość tego terytorium, ale wyklucza udział Hamasu lub Autonomii Palestyńskiej w powojennych rządach. Skrajnie prawicowi politycy nawołują do trwałej okupacji Strefy Gazy i przywrócenia tam żydowskiego osadnictwa.

Strefa Gazy jest niemal doszczętnie zrujnowana trwającą od blisko dwóch lata wojną Izraela z Hamasem. Według raportu ONZ z lipca zniszczonych lub uszkodzonych jest ok. 78 proc. wszystkich budynków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przesiedleni Palestyńczycy gromadzą się, aby otrzymać racje żywnościowe
Tylu Palestyńczyków zginęło, szukając pomocy. Najnowszy raport
Chan Junis, Strefa Gazy. Palestyńczycy gromadzą się w punkcie z dostawą wody
Otworzyli ogień do głodnego tłumu. Kilkadziesiąt ofiar
Strefa Gazy, klęska głodu, dzieci, Palestyńskie matki, katastrofa humanitarna
"Desperackie posunięcie". Tak matki próbują ratować swoje niemowlęta

W palestyńskiej półenklawie od kilku miesięcy panuje głęboki kryzys humanitarny. Mieszkańcom w wyniku izraelskich działań zbrojnych brakuje wody i żywności. Pomoc humanitarna dostarczana jest drogą powietrzną przez państwa trzecie, lecz i tak dociera ona w ograniczonym zakresie.

TVN24 HD
Autorka/Autor: sz/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

USA Donald Trump Izrael Strefa Gazy Autonomia Palestyńska Hamas
