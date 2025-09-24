Marta Nawrocka podziękowała Melanii Trump

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



"W Nowym Jorku wzięłam udział w uroczystym bankiecie wydawanym przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za zaproszenie" - napisała Marta Nawrocka na Facebooku.

Jak przekazała kancelaria prezydenta RP, wydarzenie odbyło się pod hasłem Fostering the Future Together - Wspólnie na rzecz przyszłości. Inicjatywa ma na celu wspieranie dzieci w pieczy zastępczej w poszukiwaniu możliwości edukacyjnych.

W spotkaniu wzięli udział małżonkowie i partnerzy głów państw i szefów rządów krajów, uczestniczących w tygodniu wysokiego szczebla 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Były tam między innymi małżonki prezydentów Litwy, Ukrainy, Turcji, Albanii, Czarnogóry oraz Królowa Jordanii Rania al-Abd Allah.

Melania Trump o inicjatywie Fostering the Future Together

Jak mówiła pierwsza dama USA, misją inicjatywy Fostering the Future Together jest zapewnienie każdemu dziecku możliwości rozwoju w erze cyfrowej.

- Wielkie umysły przekształciły szklane kolorowe kulki w mikroprocesory, papierowe samoloty w drony, a latawce w satelity - opisywała. - Innowacje są wspaniałe. Nasze narody czerpią korzyści z postępu technologicznego, ratując życie, poszerzając dostęp do wiedzy, łącząc ludzi i zapewniając bezpieczeństwo - stwierdziła.

- Pamiętajmy, że kolejne pokolenie będzie korzystać z technologii, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki żyjemy, podróżujemy, projektujemy i komunikujemy się ze sobą - dodała Melania Trump.

Inauguracyjne spotkanie inicjatywy Fostering the Future Together ma odbyć się w Białym Domu w pierwszym kwartale 2026 roku.

First Lady Melania Trump delivers remarks on Fostering the Future Together: A Global Coalition for Children - September 23, 2025 pic.twitter.com/vJn8pmXxq8 — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) September 23, 2025 Rozwiń