Król ułaskawił prawie 20 tysięcy więźniów

Król Maroka Mohammed VI na zdjęciach archiwalnych

- Niedopuszczalne jest, aby Maroko było krajem dwóch prędkości - powiedział król w przemówieniu z okazji rocznicy panowania.

Według oficjalnych statystyk, przytaczanych przez agencję Reuters, poziom ubóstwa spadł w Maroku z 11,9 procent w 2014 roku do 6,8 w 2024, ale niektóre regiony wykazują większy poziom ubóstwa. Maroko przyciąga inwestycje w takich sektorach jak lotnictwo czy produkcja samochodów, ale duża część kraju jest wciąż zależna od rolnictwa, rybołówstwa i turystyki.

Jak poinformował w środę hiszpański dziennik "El Pais", monarcha skorzystał z prawa łaski w stosunku do ponad 19,6 tysiąca więźniów, w tym 115 skazanych na dożywocie oraz 23 więźniów skazanych na śmierć, których wyroki zamieniono na dożywocie.

Król Maroka Mohammed VI Źródło: Carlos R. Alvarez/WireImage/GettyImages

Ostatnia egzekucja ponad 30 lat temu

Dziennik zauważył jednak, że Maroko de facto nie stosuje kary śmierci od ponad 30 lat. Ostatnia egzekucja odbyła się w 1993 roku. "To bezprecedensowa liczba królewskich ułaskawień wydawanych zwykle w oficjalne i religijne święta w celu uwolnienia miejsca w przepełnionych marokańskich więzieniach" - komentował "El Pais".

W sierpniu zeszłego roku Mohammed VI ułaskawił prawie 5 tysięcy osób skazanych lub poszukiwanych w związku z zarzutami dotyczącymi nielegalnej uprawy konopi indyjskich. W zamyśle rządu miało to zachęcić do legalizacji biznesu i rozwoju potencjału eksportowego Maroka na rynku konopi. W 2021 roku zezwolono tam na ich uprawę i eksport, a także stosowanie marihuany w medycynie lub przemyśle, ale nie do celów rekreacyjnych.

