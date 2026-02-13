Rubio spotka się z Zełenskim w Monachium? "Chyba mam to w harmonogramie"

Rubio przed wylotem do Monachium Źródło: Reuters

Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapytany w czwartek, przed wylotem z Waszyngtonu, czy w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, odpowiedział: - Tak myślę. Myślę, że będzie tam i będzie szansa go zobaczyć.

- Chyba mam to w harmonogramie. Nie jestem pewien na 100 procent, ale jestem pewien, że się spotkamy - stwierdził.

Dopytywany, czy na konferencji zostanie podniesiona kwestia Grenlandii, odparł, że "na pewno ktoś ten temat poruszy". - Pracujemy nad tym i jesteśmy z tego zadowoleni - dodał.

Marco Rubio Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Rubio będzie stał na czele amerykańskiej delegacji na rozpoczynającą się w piątek Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa. Oprócz sekretarza stanu, ze Stanów Zjednoczonych ma przybyć też ponad 50 członków Kongresu.

W ubiegłym roku Amerykanów reprezentował w Monachium wiceprezydent J.D. Vance, który wygłosił tam głośne i budzące kontrowersje przemówienie.

Wizyta Rubio w Europie

Szef amerykańskiej dyplomacji w piątek ma spotkać się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, zaś na sobotę zaplanowano jego wystąpienie na konferencji - poinformowała agencja AP. Przed wylotem zwrócił uwagę, że USA są "bardzo blisko powiązane z Europą".

Zaznaczył przy tym: - Żyjemy w nowej erze geopolitycznej i będzie to wymagało od nas wszystkich ponownego przeanalizowania, jak to wygląda.

Amerykańscy urzędnicy przekazali agencji AP, że Rubio ma w Monachium skupić się na współpracy dotyczącej wspólnych problemów, w tym na Bliskim Wschodzie, w Ukrainie, a także na kwestiach dotyczących Chin.

Jak zapowiedział Departament Stanu, wizyta Rubio w Niemczech potrwa do 15 lutego. Następnie sekretarz stanu ma udać się na Słowację i na Węgry. Rubio ma rozmawiać w tych krajach o kwestiach dwustronnych, w tym o energii i NATO.

Nagroda dla Zełenskiego, laudacja Tuska

Tematem przewodnim Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, które potrwa do niedzieli, będą zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna w Ukrainie.

W konferencji wezmą udział premier Donald Tusk i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Wręczana corocznie na konferencji Nagroda im. Ewalda von Kleista zostanie przyznana w sobotę narodowi ukraińskiemu za "jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy". Nagrodę odbierze prezydent Zełenski. Według organizatorów laudację wygłosi premier Tusk.

Opracował Adam Styczek