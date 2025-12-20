Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rubio: władze Wenezueli otwarcie współpracują z terrorystami

Marco Rubio
Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj
Źródło: Reuters
Władze Wenezueli nie tylko nie pomagają Stanom Zjednoczonym w walce z przestępczością zorganizowaną, ale otwarcie współpracują z terrorystami i przestępcami - stwierdził sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej, że największym zagrożeniem dla USA na Zachodniej Półkuli są "ponadnarodowe terrorystyczne grupy przestępcze", które głównie są skoncentrowane na przemycie narkotyków, ale prowadzą też inne działania.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tankowce "na kwarantannie". Potężny cios w eksport

Zaznaczył, że Amerykanie współpracują z wieloma krajami w regionie w związku z tym wyzwaniem. Ocenił m.in., że współpraca z Meksykiem jest "na najwyższym poziomie w historii".

Marco Rubio
Marco Rubio
Źródło: PAP/EPA/MARTIAL TREZZINI

- Jest jedno miejsce, które nie współpracuje i jest to nielegalny reżim w Wenezueli. Nie tylko nie współpracują z nami, lecz otwarcie współpracują z terrorystami i elementami kryminalnymi - powiedział Rubio.

Putin wyraża poparcie dla Maduro

Szef amerykańskiej dyplomacji przekazał, że USA spodziewały się, iż Rosja udzieli wsparcia retorycznego reżimowi Nicolasa Maduro. Dodał, że nie przewiduje eskalacji stosunków z Rosją w związku z sytuacją w Wenezueli. - Myślę że są zajęci Ukrainą - powiedział.

W czwartek MSZ w Moskwie oświadczyło, że jest zaniepokojone decyzjami USA, które - jak oceniło - zagrażają międzynarodowej żegludze. Wyraziło też nadzieję, że administracja Donalda Trumpa nie popełni błędu w sprawie Wenezueli.

Trump mu groził. Maduro zadzwonił do Putina
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump mu groził. Maduro zadzwonił do Putina

11 grudnia MSZ Wenezueli poinformowało natomiast, że przywódca Rosji Władimir Putin w rozmowie telefonicznej z Nicolasem Maduro zapewnił go o swoim poparciu. Kreml ogłosił z kolei w komunikacie, że Putin "wyraził solidarność z narodem wenezuelskim i potwierdził swoje poparcie dla polityki rządu Maduro, której celem jest ochrona interesów i suwerenności narodowej w obliczu rosnącej presji zewnętrznej".

Rosnące napięcia między USA i Wenezuelą

USA oskarżają Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które - według amerykańskich służb - transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły też u wybrzeży Wenezueli tankowiec objęty sankcjami i zapowiedziały konfiskatę przewożonej ropy, której wartość szacuje się na około 80 mln dolarów.

Amerykanie zgromadzili również w regionie znaczne siły wojskowe. We wtorek prezydent USA ogłosił "blokadę" objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył też, że reżim Maduro - to "zagraniczna organizacja terrorystyczna".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAIG HUDSON / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USAWenezuela
Czytaj także:
shutterstock_216309493
Nazwy samochodów, placów, knajpek na nowo. Językoznawca: niepotrzebne zamieszanie
Marta Irzyk
Australijsko-brytyjska para mieszkała w chacie w lesie w Abruzji
Zażalenie "rodziny z lasu" oddalone. Sąd odebrał im troje dzieci
Świat
Tomasiak w akcji
Tomasiak rozbudził nadzieje. O której dziś konkurs w Engelbergu?
EUROSPORT
Szczyt w Brukseli
"Słodko-gorzki" szczyt w Brukseli
Polska
25 min
1912_kolbus_zona
Po mężu został jej zakrwawiony zegarek. "Wrócił do okopu, a tam Ruscy. Zdążył tylko krzyknąć: uciekajcie"
TVN24+ Originals
Afrykańscy najemnicy na froncie w Ukrainie
Afrykańscy najemnicy na froncie w Ukrainie. "To misja samobójcza"
Świat
Na północy Turcji spadł rosyjski dron
MSW Turcji: na nasze terytorium spadł rosyjski dron
Świat
Jeffrey Epstein. Najnowsze zdjęcia udostępnione w związku ze zbliżającym się terminem ujawnienia akt
Zdjęcia, nagrania, rejestry lotów. Opublikowali materiały w sprawie Epsteina
Świat
Rozmowy delegacji pod przewodnictwem prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Karola Nawrockiego
Zełenski w Warszawie, ruch w sprawie Romanowskiego, atak USA w Syrii
TO WARTO WIEDZIEĆ
26 min
Sztuczne światło może mieć negatywny wpływ na liście
Poronienia u kobiet, rak prostaty u mężczyzn. Jak bardzo szkodzi nam sztuczne światło?
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Mgła, duża wilgotność, pochmurno
Dużo chmur i wysoka wilgotność
METEO
Tomahawk
Amerykanie przeprowadzili ataki w Syrii
Świat
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar hali w Stalowej Woli. Prezydent miasta apeluje do mieszkańców
Rzeszów
Karambol Modliborzyce
Karambol z udziałem 26 samochodów. Są ranni
Polska
36 min
pc
Wizyta, która "obcina część argumentów skrajnej prawicy"
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Smutek Zielińskiego. Jego drużyna nie zagra o Superpuchar Włoch
EUROSPORT
44 min
pc
Zełenski: gdybyśmy byli nieostrożni, moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu
Opinie i wydarzenia
Marcin Romanowski
"W PiS już chyba nie wierzą". W okręgu Romanowskiego "mości sobie gniazdko inny polityk"
Polska
Policjantka, będąca po służbie, zatrzymała nietrzeźwego kierowcę
Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki
WARSZAWA
imageTitle
Wybrano tenisowe zdjęcie roku. Fani byli zachwyceni
EUROSPORT
Puma
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
METEO
Napad na jubilera w Krakowie
Zastraszyli pracowników, uciekli pieszo. Trwa obława
Kraków
Wizualizacja pawilonu od strony Towarowej
Naturalny beton, czarna stal, zielony dach. Umowa podpisana, można budować
Piotr Bakalarski
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
imageTitle
Widzew rozbił bank. Media: rekord transferowy w ekstraklasie
EUROSPORT
Oskarżony o 34 przypadki gwałtu na swojej żonie. W Niemczech zapadł wyrok
Naruszył "najbardziej intymną sferę życia". Mąż skazany za lata przestępstw wobec żony
Świat
imageTitle
Wpadł na teście na narkotyki. Na mistrzostwach świata już nie zagra
EUROSPORT
Sikorski i Sybiha. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy
Spotkania przy okazji wizyty Zełenskiego. Sikorski o "wietrze ze wschodu"
Polska
cnb1
Lasek dwa lata temu "nie przyjmował tego do wiadomości". Oto co mówi dziś
Polska
Prognoza dotycząca wiejącego wiatru w stanach Kolorado i Wyoming
Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica