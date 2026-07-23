Świat Marco Rubio spotkał się z Siergiejem Ławrowem Mikołaj Gątkiewicz |

Marco Rubio podczas szczytu państw ASEAN Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT

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Amerykański Sekretarz Stanu Marco Rubio spotkał się z czwartek z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem - informuje Reuters, cytując rosyjską agencję TASS. Do spotkania doszło na marginesie szczytu ministrów spraw zagranicznych państw Azji Południowo-Wschodniej, należących do organizacji ASEAN, który trwa w stolicy Filipin, Manili. Zostało ono zapowiedziane jeszcze w środę.

Rozmowy trwały około pół godziny. Dotyczyły one przede wszystkim wojny w Ukrainie, a także kwestii normalizacji stosunków amerykańsko-rosyjskich - przekazał Ławrow. Jak mówił Rubio przed spotkaniem, USA szukają możliwości "odegrania konstruktywnej roli" w procesie zakończenia wojny na Ukrainie.

Ostatnie rozmowy z udziałem delegacji USA i Rosji odbyły się w połowie lutego tego roku w szwajcarskiej Genewie. Udział w nich brała też Ukraina. Niespełna dwa tygodnie później Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran.