Śmierć Nawalnego. Rubio: nie mamy powodu, by kwestionować europejski raport

Rubio: nie chcemy, żeby nasi sojusznicy byli słabi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji i Holandii we wspólnym oświadczeniu poinformowały, że Nawalny zmarł w więzieniu na skutek otrucia.

- Oczywiście wiemy o tym raporcie. Jest on niepokojący. Sprawa pana Nawalnego jest nam znana i z pewnością (...) nie mamy powodu, by go [raport - red.] kwestionować - powiedział w niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio na wspólnej konferencji prasowej z premierem Słowacji Robertem Ficą w Bratysławie, gdzie pojawił się z krótką wizytą.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Bratysławie Źródło: EPA/DOMINIKA KORTVELYESIOVA

Ustalenia pięciu krajów ws. śmierci Nawalnego

Jak podało wcześniej brytyjskie MSZ, badania laboratoryjne wykazały, że w próbkach pobranych z ciała polityka znaleziono epibatydynę - toksyczną substancję występującą w skórze żab strzałkowatych, żyjących w Ameryce Południowej.

Szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper rząd Rosji miał "środki, motyw i możliwość użycia tej śmiertelnej trucizny przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w więzieniu w Rosji".

Rząd Rosji, który wielokrotnie odrzucał oskarżenia o swoją rolę w śmierci opozycjonisty, określił ustalenia pięciu krajów europejskich jako "oszustwo propagandy Zachodu".

Aresztowanie i śmierć Nawalnego

Aleksiej Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 roku, gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia.

W lutym 2021 roku został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie - jak podała rosyjska służba więzienna - zmarł 16 lutego 2024 roku.

Aleksiej Nawalny Źródło: Siergiej Ilnicki/PAP/EPA

Na początku lutego 2026 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie skargi złożonej przez Nawalnego w 2021 r. po jego aresztowaniu w Rosji. Sąd uznał, że aresztując opozycjonistę, Rosja naruszyła zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do życia.

Trybunał uznał jednomyślnie, że złamane zostały artykuły dotyczące prawa do życia, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, jak i zakazu tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

OGLĄDAJ: Wewnętrzni wrogowie Kremla

Opracował Bartłomiej Plewnia/ads