Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rubio o Europie. "Nie prosimy, by była wasalem"

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Bratysławie
Reiter: Rubio nie jest człowiekiem MAGA
Źródło: TVN24
Nie prosimy Europy, by była wasalem Stanów Zjednoczonych - powiedział w niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas wizyty w Bratysławie. Premier Słowacji Robert Fico zaproponował z kolei, by Stany włączyły się do formatu Grupy Wyszehradzkiej, której częścią jest Polska. - Nie wiem, dlaczego miałoby to budzić kontrowersje - stwierdził Rubio.

- Nie chcemy, aby Europa była zależna. Nie prosimy Europy, by była wasalem Stanów Zjednoczonych. Chcemy być waszym partnerem. Chcemy współpracować z Europą. Chcemy współpracować z naszymi sojusznikami - zapewnił w niedzielę podczas wizyty w Bratysławie sekretarz stanu USA Marco Rubio.

"Zbyt miłe, by mogło być prawdziwe". To przemówienie zwróciło uwagę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zbyt miłe, by mogło być prawdziwe". To przemówienie zwróciło uwagę

Przedstawiciel administracji Donalda Trumpa oświadczył w trakcie wspólnej konferencji z premierem Słowacji Robertem Ficą, że im silniejsi są sojusznicy, tym silniejsze są Stany Zjednoczone.

- Chcemy, aby NATO było tak silne, żeby nikt nie odważył się go (...) testować - powiedział. Rotacje amerykańskich żołnierzy w Europie określił jako normalną praktykę.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Bratysławie
Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Bratysławie
Źródło: EPA/DOMINIKA KORTVELYESIOVA

Fico proponuje V4+USA

Premier Fico zaproponował, aby Stany Zjednoczone włączyły się do formatu Grupy Wyszehradzkiej, do której obok Słowacji, Węgier i Czech należy także Polska. Słowacja od 1 lipca br. przejmuje przewodnictwo w V4, która powstała dokładnie 35 lat temu. Zdaniem Ficy, jeżeli partnerzy będą zgodni, to powinien powstać format V4+USA.

Premier Słowacji podkreślił, że chce prowadzić suwerenną politykę zagraniczną i chronić własne interesy narodowe.

Robert Fico
Robert Fico
Źródło: MAXIM SHEMETOV/EPA/PAP

- Faktem jest, że patrzymy na politykę w ten sam sposób. A kiedy nasze interesy narodowe i wasze interesy narodowe są zbieżne, jest to wspaniała okazja do współpracy i partnerstwa - skomentował te słowa Rubio.

- Nie wiem, dlaczego miałoby to budzić kontrowersje - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji o pomyśle włączenia USA do współpracy z V4. - Prezydent Donald Trump uważa, że oczekujemy od każdego kraju na świecie, aby działał w swoim interesie narodowym. Tak właśnie powinny postępować kraje i ich przywódcy - oświadczył Rubio.

Premier Słowacji o nowym bloku jądrowym

Fico wykorzystał spotkanie z amerykańskim sekretarzem stanu m.in. dla podjęcia tematu współpracy energetycznej z USA. W połowie stycznia rządy obu krajów podpisały umowę o współpracy w energetyce jądrowej, która otwiera drogę firmie Westinghouse do kontraktu na budową nowych bloków w elektrowni w Jaslovskich Bohunicach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Radosław Sikorski
"To niedopuszczalne". Sikorski o różnicach między Europą a USA
Grenlandia
Dania ma jasny komunikat dla turystów z USA
BIZNES
NIEMCY KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA W MONACHIUM Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium 2026
Po "traumatycznym wspomnieniu" to przemówienie przyjęto z "westchnieniem ulgi"
FAKTY PO FAKTACH

- Jesteśmy bardzo zainteresowani utworzeniem pod auspicjami naszego amerykańskiego partnera międzynarodowego konsorcjum, które gwarantowałoby, że Słowacja będzie mogła do 2040 r. zbudować kolejny blok jądrowy o mocy 1200 megawatów. Cieszymy się, że w przyszłym roku uda nam się podpisać konkretne umowy z firmą Westinghouse – oświadczył szef rządu Słowacji.

Fico poinformował też szefa amerykańskiej dyplomacji o sytuacji związanej z dostawami ropy i gazu na Słowację. - Szukaliśmy razem różnych alternatyw i naprawdę uważam, że jutrzejsze spotkanie (Rubio - red.) z premierem Węgier Viktorem Orbanem może przynieść pewien postęp w kryzysowej sytuacji, która obecnie ma miejsce w zakresie dostaw ropy do Europy - powiedział.

Ewentualne wstrzymanie tranzytu ropy z Rosji przez Ukrainę do UE premier Słowacji postrzega jako polityczny szantaż Ukrainy wobec Węgier, które odrzucają członkostwo tego kraju w UE. Fico zaproponował, aby po zakończeniu wojny w Ukrainie, tamtejsze gazociągi i ropociągi podlegały ponadnarodowemu zarządowi.

W dyskusji o obronności Fico zadeklarował, że Słowacja rozumie stanowisko USA dotyczące konieczności wzrostu nakładów na ten cel w krajach europejskich. - Musimy brać pod uwagę nasze możliwości i zdolności, ale również fakt, że jeśli Słowacja chce być częścią zbiorowego bezpieczeństwa w Europie i NATO, będzie musiała uczestniczyć w stopniowym wzmacnianiu naszych zdolności obronnych – powiedział Fico.

Zadeklarował, że jego kraj jest zainteresowany zakupem łącznie 18 amerykańskich myśliwców F-16. Oprócz 14 już zamówionych, według jego słów, trwają rozmowy na temat zakupu kolejnych czterech maszyn.

Rubio przyleciał do Bratysławy w niedzielę przed południem na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Słowacji Juraja Blanara. Przed spotkaniem z premierem Ficą rozmawiał też z prezydentem Peterem Pellegrinim m.in. o bezpieczeństwie, współpracy w dziedzinie obronności i energetyce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Plewnia/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA/DOMINIKA KORTVELYESIOVA

Udostępnij:
Tagi:
EuropaUSAMarco RubioPolityka zagraniczna USAUnia EuropejskaDonald TrumpRobert Fico
Czytaj także:
Wypadek na torach pod Mińskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria sieci trakcyjnej. Wstrzymany ruch pociągów na Pomorzu
Trójmiasto
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po Walentynkach
METEO
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Na rynkach ropy cisza. Burzę mogą przynieść rozmowy USA z Iranem
BIZNES
imageTitle
Bezwładnie sunął po śniegu. Na stoku panowała cisza
EUROSPORT
Piotr Mueller
Starcie posłów, groźba Kaczyńskiego. Mueller: emocji było za dużo
Polska
imageTitle
Zamieniłaby złote medale, by tylko móc cofnąć czas
EUROSPORT
Inauguracja Rady Pokoju. Kilkunastu przywódców u boku Trumpa
Rada Pokoju wyśle pieniądze i żołnierzy do Strefy Gazy. Trump podał szczegóły
Świat
imageTitle
Polski duet z szansą na medal. Dziś ostatni olimpijski konkurs
EUROSPORT
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
METEO
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Płace, zatrudnienie i dane o przemyśle. Taki będzie tydzień w gospodarce
BIZNES
imageTitle
Polska para sportowa z rekordem życiowym. Wystąpi w finale
EUROSPORT
imageTitle
Zakpili z niewiernego Norwega. Mistrzowski trolling na walentynki
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Lider węgierskiej opozycji: jeśli stworzymy rząd, pierwszego dnia będzie ekstradycja
Polska
Mężczyznę zatrzymano w hotelu w Krakowie
Zabrał towar, ale nie zapłacił
WARSZAWA
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu
WARSZAWA
Kampania pod hasłem "Zaloguj się do relacji"
Rusza kampania "Zaloguj się do relacji"
Polska
35 min
Smog niszczy płuca
Rak płuc. Niektórzy mogą "żyć latami w dobrym zdrowiu"
Wywiad medyczny
pieniadze mieszkanie dom PLN shutterstock_2623833497
Polacy polubili luksus. W tym segmencie popyt rośnie
BIZNES
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Po porwaniu matki znanej prezenterki znaleziono rękawiczkę. FBI ma próbkę DNA
Świat
imageTitle
Anthony Edwards najlepszym zawodnikiem w rywalizacji gwiazd
EUROSPORT
Mróz
Ostrzeżenia IMGW. Siarczysty mróz nadal trzyma
METEO
Rosjanie w Afryce
Ryby z Afryki w służbie Kremla. Tak Putin zarabia na wojnę
BIZNES
Kobieta z dzieckiem. W tle skutki rosyjskiego ataku, Browary (10.10.2025)
Dla nich wojna trwa całe życie. "Rośnie pokolenie, które nie zna innej rzeczywistości"
Świat
imageTitle
Nerwy puściły, w ruch poszły pięści. Sędziowie z trudem opanowali sytuację
EUROSPORT
Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Bratysławie
Rubio o śmierci Nawalnego. "Nie mamy powodów, by kwestionować europejski raport"
Świat
Tablica z wynikiem głosowania na sali obrad Sejmu w sprawie SAFE
"Dominują głosy oszołomów". W PiS była "absolutna" dyscyplina
Polska
Europoseł Polski 2050 Michał Kobosko na posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów IMCO w PE ws. kandydatury Warszawy na siedzibę Urzędu UE ds. Celnych (EUCA), Bruksela, 28 stycznia 2026
Kobosko: awans Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera dewastujący dla całej koalicji
Patryk Michalski
Barack Obama
Obama znów o kosmitach
Świat
Donald Trump, Rada Pokoju
Wraca temat Rady Pokoju, "symboliczny koniec" Polski 2050, kolejna szansa na medal
TO WARTO WIEDZIEĆ
Zima, śnieg, lód, morze
Mroźny i śnieżny początek tygodnia
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica