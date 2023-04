Prezenterka BBC po operacji nowotworu żyje ze stomią. W niedzielę pobiła rekord w maratonie

Trzy godziny, 30 minut i 22 sekundy - w takim czasie 44-letnia Adele Roberts przebiegła w minioną niedzielę Maraton Londyński. Pobiła tym samym rekord świata kobiet, które na co dzień żyją ze stomią. Prezenterka radiowa BBC miała raka jelita grubego, niespełna rok temu przechodziła jeszcze chemioterapię.

Na linii mety zorganizowanego 23 kwietnia Maratonu Londyńskiego na Adele Roberts czekali przedstawiciele zajmującej się odnotowywaniem rekordów organizacji Guinness World Record. Chwilę po ukończeniu przez Brytyjkę biegu przekazali jej dyplom potwierdzający wpisanie jej wyniku do słynnej księgi z rekordowymi osiągnięciami. "Adele Roberts ukończyła maraton w czasie 3:30:22, co jest najlepszym wynikiem osiągniętym kiedykolwiek przez osobę ze stomią (w kategorii kobiecej). Gratulujemy, Adele!" - czytamy na oficjalnym twitterowym profilu organizacji. Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym 42-latka pozuje z pamiątkowym certyfikatem.

Roberts, prezenterka znana w prowadzenia programów na antenie stacji BBC 1 Radio, w 2021 roku dowiedziała się, że choruje na raka jelita grubego. Odkąd 18 miesięcy temu przeszła operację, na co dzień używa worka stomijnego.

"Dziękuję każdej osobie, która sprawiła, że to, co zrobiłam dzisiaj, było możliwe. Dla wszystkich wojowników walczących z rakiem, dla wszystkich ze stomią w całej Wielkiej Brytanii, dla bohaterów ze służby zdrowia. To dla was" - napisała prezenterka w poście, który opublikowała na Instagramie po ukończeniu biegu. Czytamy w nim również, że chemioterapię Roberts zakończyła niespełna rok temu.

Czym jest stomia i do czego służy

Stomia to sztucznie wytworzone ujście narządu wewnętrznego na zewnętrzną powierzchnię ciała. Jej najczęściej spotykanym rodzajem jest stomia wydalnicza, łącząca przewód pokarmowy lub układ moczowy ze specjalnym workiem. Stosuje się ją u osób, u których z różnych względów - np. z powodu urazu czy właśnie choroby nowotworowej - normalne wydalanie nie jest możliwe. W przypadku pacjentów ze stomią na jelicie grubym treść jelitowa wydalana jest do tzw. worków stomijnych, przyklejanych do skóry wokół nacięcia.

