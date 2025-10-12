Logo strona główna
Świat

Gen Z na ulicach. Prezydent mówi o "próbie nielegalnego przejęcia władzy"

Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Protesty antyrządowe na Madagaskarze
Źródło: Reuters
Prezydent Madagaskaru Andry Rajoelina ostrzegł w niedzielę przed próbą zamachu stanu w kraju. Część żołnierzy z elitarnej jednostki wezwała do wsparcia antyrządowych protestów, które trwają tam od końcówki września.

Biuro prezydenta Andry'ego Rajoeliny oświadczyło w niedzielę, że w kraju trwa "próba nielegalnego i siłowego przejęcia władzy". Wezwało też do "wspólnej obrony porządku konstytucyjnego i suwerenności narodowej".

Polityków wywlekli z domów i zlinczowali. Nowe władze wybrali na Discordzie
Polityków wywlekli z domów i zlinczowali. Nowe władze wybrali na Discordzie

Monika Winiarska

W sobotę część żołnierzy z elitarnej jednostki CAPSAT, która pomogła Rajoelinie przejąć władzę w wyniku zamachu stanu w 2009 r., wezwała wojskowych do nieposłuszeństwa i wsparcia antyrządowych protestów. W lokalnych mediach opublikowano nagranie, na których dziesiątki żołnierzy opuszczają koszary i przyłączają się do demonstrantów.

Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Źródło: PAP/EPA/RAZAFINDRAKOTO MAMY

W protestach czynny udział bierze tzw. pokolenie Z, czyli osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem. To samo pokolenie doprowadziło do upadku rządu w Nepalu, a do jego demonstracji doszło ostatnio także w Maroku.

Protesty antyrządowe na Madagaskarze

Presja na rząd zaczęła narastać, gdy w Antananarywie 19 września aresztowano dwóch polityków planujących pokojową demonstrację w stolicy wobec niedoborów wody i przerw w dostawach prądu.

Ich zatrzymanie zostało przez wielu uznane za próbę uciszenia uzasadnionego sprzeciwu, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Sprawą zajęły się organizacje społeczne, a młodzież utworzyła internetowy ruch znany jako Gen Z Mada, który początkowo koordynował działania za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i TikTok. Gen Z Mada wspólne z organizacjami społecznymi i politykami utworzyła komitet, który miał zająć się organizacją demonstracji.

Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Źródło: PAP/EPA/RAZAFINDRAKOTO MAMY

Protesty zaczęły się 25 września w Antananarywie. W kolejnych dniach demonstracje rozszerzyły się na inne miasta, a wśród żądań ich uczestników, w tym także organizacji Gen Z Mada, pojawiły się wezwania do ustąpienia prezydenta oraz rozwiązania wyższej izby parlamentu, Sądu Najwyższego i centralnej komisji wyborczej. Prezydent rozwiązał rząd, ale nie uspokoiło to sytuacji.

Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Źródło: PAP/EPA/RAZAFINDRAKOTO MAMY

Prezydent nie zamierza ustąpić z urzędu

Rajoelina, który po raz pierwszy objął urząd głowy państwa w 2009 r. w wyniku przewrotu, a następnie wygrał wybory prezydenckie w 2018 r., zwyciężając też w budzących wątpliwości okolicznościach w 2023 r., nie zamierza ustąpić z urzędu.

Andry Rajoelina
Andry Rajoelina
Źródło: LUDOVIC MARIN/EPA/PAP

Według danych ONZ od września w zamieszkach zginęło co najmniej 22 osoby, a 100 zostało rannych. Władze Madagaskaru zakwestionowały te liczby.

Madagaskar, w przeszłości francuska kolonia, uzyskał niepodległość w 1960 roku. Choć wyspa jest zasobna w surowce naturalne, należy do najbiedniejszych krajów świata. Według Banku Światowego w 2022 r. prawie 75 procent populacji żyło poniżej progu ubóstwa. Poważnym problemem kraju jest korupcja. W rankingu organizacji Transparency International Madagaskar jest 140. w zestawieniu 180 krajów.

pc

Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RAZAFINDRAKOTO MAMY

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica