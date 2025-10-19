Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Klejnoty znane wszystkim jubilerom, muzeom, służbom". Po co je ukradli? Dwie hipotezy

Policja Luwr
Po co złodziejom łup z Luwru? Dwie hipotezy
Źródło: TVN24, Reuters
Pytanie, które wszyscy zadają: po co ta kradzież? To są przecież klejnoty znane wszystkim jubilerom, muzeom i służbom na świecie - mówił w TVN24 dziennikarz francuskich i polskich mediów Piotr Moszyński. Przekazał, że w przestrzeni publicznej pojawiają się dwie hipotezy na ten temat.
Kluczowe fakty:
  • Po włamaniu w niedzielę do Luwru muzeum zostało tymczasowo zamknięte.
  • Jakie znaczenie miała godzina i miejsce akcji złodziei? Czytaj więcej >>>
  • Według Piotra Moszyńskiego, możliwe jest, że "kradzież została dokonana na czyjeś zamówienie".

Podczas niedzielnego włamania do Luwru skradziono historyczną francuską biżuterię. Złodzieje - przebrani w żółte kamizelki, przypominający stój robotników - podjechali ciężarówką od strony Sekwany i wchodząc po wysięgniku wybili okno. Wtargnęli do Galerii Apolla, gdzie znajdują się korony, diademy, klejnoty i biżuteria z czasów I i II Cesarstwa Francuskiego oraz okresów przejściowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To musieli być fachowcy". Tak weszli do Luwru

"To musieli być fachowcy". Tak weszli do Luwru

Złodzieje "czekali na ten moment". Czas i miejsce nie były przypadkowe

Złodzieje "czekali na ten moment". Czas i miejsce nie były przypadkowe

Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy

Francuskie władze nie poinformowały do tej pory oficjalnie, co dokładnie skradziono. Przekazano, że trwa ustalanie listy strat. Według "Le Parisien" zginęło dziewięć z 23 elementów kolekcji biżuterii Napoleona III i cesarzowej Eugenii.

Dziennikarz francuskich i polskich mediów Piotr Moszyński donosił w TVN24, że złodzieje "zrabowali pięć do dziesięciu sztuk biżuterii z kolekcji Napoleona Bonaparte". - To były klejnoty przeznaczone dla Józefiny. (...) Najprawdopodobniej chodzi o diademy, broszki, kolie - wyliczał.

Moszyński stwierdził, że "pytanie, które wszyscy sobie w tej chwili zadają, to: po co nastąpiła ta kradzież?" - To są przecież klejnoty znane wszystkim jubilerom na świecie, wszystkim muzeom na świecie, wszystkim służbom na świecie - ocenił.

Jest prawdopodobne - twierdził rozmówca TVN24 - że "kradzież została dokonana na czyjeś zamówienie". - Najprawdopodobniej do prywatnej kolekcji, do jakiegoś tajnego, prywatnego muzeum posiadanego przez kogoś bardzo bogatego, który mógł sobie pozwolić chociażby na opłacenie takiej profesjonalnej, gangsterskiej ekipy, która dokonała skoku na Luwr - mówił.

- To jest oczywiście jedna hipoteza - zastrzegł Moszyński. - Druga, mniej prawdopodobna według specjalistów jest taka, że wziąwszy pod uwagę wysoki kurs złota w tej chwili, że te klejnoty mogą być przetopione i sprzedane jako złoto - objaśniał. Zaznaczył jednak, że "wszyscy uważają, że to jest raczej mniej prawdopodobna hipoteza" i "należy spodziewać się, że te klejnoty wylądują gdzieś w podziemiu czyjegoś domu".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaLuwr
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Zełenski chce, by Rosjanie "poczuli to, co my". Czeka na ostateczną decyzję Trumpa
Świat
imageTitle
Właściciel klubu zastrzelony na oczach syna. Policja zatrzymała jedną osobę
EUROSPORT
USA zaatakowały kolejną łódź. Miała należeć do kolumbijskiej grupy handlującej narkotykami
Kolejny amerykański atak. "Statek był zamieszany w nielegalny przemyt narkotyków"
Świat
Trump, Zełenski
Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 
Świat
imageTitle
Wygrał turniej i przeprosił rywala. Ta akcja przejdzie do historii
EUROSPORT
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
METEO
imageTitle
Najważniejszy sezon w karierze. Przyszłość Sochana niepewna
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Szef MSZ Iranu pisze po polsku o "żałosnej scenie". Sikorski odpowiada 
Świat
imageTitle
Dyskwalifikacja, groźby, wydalenie z Chin. Hiszpański kolarz sam sobie "podłożył świnię"
EUROSPORT
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Złodzieje "czekali na ten moment". Czas i miejsce nie były przypadkowe
Świat
Trzy osoby trafiły do szpitala
Wjechali w tył ciężarówki na S8. Trzy osoby w szpitalu
Łódź
Mglista aura
Niebezpieczna pogoda w połowie Polski. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Te cztery słowa poruszyły Stocha. "Aż mi się ciepło zrobiło"
EUROSPORT
W Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news
FAŁSZW Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news
Zuzanna Karczewska
Profesor Adam Strzembosz
Pogrzeb profesora Adama Strzembosza. Spocznie na Powązkach
WARSZAWA
imageTitle
Przemówił po paskudnej kontuzji i potwierdził najgorszy scenariusz
EUROSPORT
Izraelskie wojsko po wycofaniu na zawarte w porozumieniu pokojowym linie
"Rażące naruszenie" zawieszenia broni. Izrael odpowiada nalotami
Świat
Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Koniec betonowania wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
WARSZAWA
imageTitle
Niedzielny konkurs skoków. Jak spisali się Polacy?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Domagają się dewaluacji waluty Ukrainy
BIZNES
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
METEO
Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych (zdj. ilustracyjne)
Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych
Łódź
Nocny atak Ukrainy na Rosję. Zniszczone dwa ważne obiekty
Nocny atak Ukrainy na Rosję. Uderzono w dwa ważne obiekty
Najnowsze
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
METEO
imageTitle
18-letni polski skoczek najlepszy na zapleczu elity
EUROSPORT
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Uszkodził dwa auta, ranił rowerzystę. Zarzuty po rajdzie Piotrkowską
Łódź
Tomahawk
Tyle celów znalazłoby się w zasięgu Tomahawków. Analitycy: Rosjanie się tego obawiają
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent nie zgodzi się na "alternatywę dla małżeństwa"
Polska
Z wody wynurzyły się słupy
Tajemnicze pale na rzece. Archeolog: elementy mostu, po którym przeszły wojska Kościuszki
Lublin
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Amerykanie płacą coraz więcej za kawę. Skutek polityki Trumpa
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica