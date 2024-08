"Luki w zabezpieczeniach". Władze nie zdążą ich usunąć przed wyborami w USA

Najlepsi hakerzy na świecie odkryli usterki w maszynach głosujących, które będą mogły być wykorzystywane w czasie wyborów prezydenckich w USA 5 listopada - podał w poniedziałek "Politico". Zdaniem ekspertów zabraknie czasu, by je naprawić przed głosowaniem.

Od 2017 roku co roku uczestnicy konferencji DEF CON w Las Vegas sprawdzają bezpieczeństwo systemu wyborczego w USA. Hakerzy podejmują próby włamania się do maszyn do głosowania, systemów weryfikujących tożsamość wyborców i zliczania głosów, próbując ominąć zapory sieciowe i środki bezpieczeństwa.