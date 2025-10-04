Logo strona główna
Łóżko, które leczy... Amerykę. Jak Donald Trump obudził demony

Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Prezydent Donald Trump udostępnił na swoim profilu spreparowanego fake newsa o szpitalach MedBeds
Prezydent Donald Trump udostępnił na swoim profilu spreparowanego fake newsa o szpitalach MedBeds
Źródło: Svet foto/Shutterstock

Prezydent Donald Trump udostępnił fejkowe nagranie promujące łóżka, które mają leczyć wszystkie choroby. Dla wyznawców spiskowej teorii Medbed nie jest istotne, że szybko je skasował - ale to, że je opublikował. To daje im wiatr w żagle. Bo polityczne zawirowania w USA sprawiają, że teoria Medbed trafia na podatny grunt.

Według jednych te łóżka dostarczają "nieskończonej energii", według innych powodują "przeprogramowanie DNA", jeszcze inni są przekonani, że leżenie na takim łóżku może wręcz zastąpić pomoc lekarza. O medbeds (skrót od angielskiego określenia "medical beds" albo "meditation beds") - czyli medycznych łóżkach mających cudowne właściwości lecznicze - słyszał niejeden Amerykanin. Wielu czeka, aż w końcu będą mogli z nich skorzystać. To głównie ci, którzy głoszą teorię spiskową o nazwie Medbed i wierzą, że Donald Trump jest tym, który ich przekonania potwierdzi.

Brzmi nieprawdopodobnie? Niby tak, a jednak wieczorem 27 września 2025 roku Donald Trump sprawił, że wyznawcom teorii Medbed mocniej zabiło serce, a świat znowu o niej usłyszał. Wystarczyło, by na swoim portalu społecznościowym Truth Social prezydent USA udostępnił nagranie będące rzekomo materiałem amerykańskiej prawicowej stacji Fox News.

Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica