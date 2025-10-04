Łóżko, które leczy... Amerykę. Jak Donald Trump obudził demony

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Donald Trump udostępnił fejkowe nagranie promujące łóżka, które mają leczyć wszystkie choroby. Dla wyznawców spiskowej teorii Medbed nie jest istotne, że szybko je skasował - ale to, że je opublikował. To daje im wiatr w żagle. Bo polityczne zawirowania w USA sprawiają, że teoria Medbed trafia na podatny grunt.

Według jednych te łóżka dostarczają "nieskończonej energii", według innych powodują "przeprogramowanie DNA", jeszcze inni są przekonani, że leżenie na takim łóżku może wręcz zastąpić pomoc lekarza. O medbeds (skrót od angielskiego określenia "medical beds" albo "meditation beds") - czyli medycznych łóżkach mających cudowne właściwości lecznicze - słyszał niejeden Amerykanin. Wielu czeka, aż w końcu będą mogli z nich skorzystać. To głównie ci, którzy głoszą teorię spiskową o nazwie Medbed i wierzą, że Donald Trump jest tym, który ich przekonania potwierdzi.

Brzmi nieprawdopodobnie? Niby tak, a jednak wieczorem 27 września 2025 roku Donald Trump sprawił, że wyznawcom teorii Medbed mocniej zabiło serce, a świat znowu o niej usłyszał. Wystarczyło, by na swoim portalu społecznościowym Truth Social prezydent USA udostępnił nagranie będące rzekomo materiałem amerykańskiej prawicowej stacji Fox News.