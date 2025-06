Które miejsca w samolocie są najbezpieczniejsze? Zbadano to

Katastrofa samolotu w Indiach Źródło: Instagram/ Harsh Kataria

Kluczowe fakty: Katastrofę Dreamlinera w Indiach przeżyła tylko jedna z 242 osób na pokładzie.

Analiza kilkunastu innych katastrof wykazała, że miejsce zajmowane w samolocie może mieć wpływ na bezpieczeństwo w razie wypadku.

Samoloty rzadko ulegają wypadkom i pozostają zdecydowanie najbezpieczniejszym środkiem transportu.

W czwartek w Indiach doszło do pierwszej w historii katastrofy Boeinga 787 Dreamliner. Maszyna linii Air India rozbiła się w Ahmadabadzie chwilę po starcie. Na pokładzie znajdowały się 242 osoby, katastrofę przeżyła jedna. Ocalały zajmował miejsce 11A, według pasażerów raczej mało komfortowe miejsce przy wyjściu ewakuacyjnym. Dla pasażera samolotu, który rozbił się w Indiach, miejsce to okazało się bardzo szczęśliwe. Czy jednak miejsce zajmowane w samolocie może mieć wpływ na nasze bezpieczeństwo w razie wypadku?

Najbezpieczniejsze miejsce w samolocie

W zeszłym roku sprawdził to magazyn "Time", analizując kilkanaście różnych wypadków, do jakich doszło na przestrzeni 15 lat. Gazeta w swoich wnioskach podkreśliła, że szanse przeżycia zależą od bardzo wielu czynników, jednak zajmowane w samolocie miejsce nie pozostaje statystycznie bez wpływu. Z analizy wyszło bowiem, że największe szanse na przeżycie wypadku lotniczego są w przypadku miejsc znajdujących się z tyłu samolotu. W ich przypadku współczynnik śmiertelności w badaniu wyniósł 32 procent. W przypadku miejsc z przodu maszyny było to natomiast 38 procent, a w jej środkowej części 39.

Z analizy "Time" wynika także, że statystycznie najczęściej katastrofy przeżywali pasażerowie zajmujący środkowe siedzenia, a nie te od okna lub od korytarza. Gazeta przytacza ponadto wyniki innego, przeprowadzonego przez University of Greenwich badania, zgodnie z którym statystycznie większe szanse na przeżycie mają pasażerowie przy wyjściach awaryjnych. "Time" podkreśla jednak, że na to, jak bezpieczne ostatecznie okaże się dane miejsce, wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okoliczności danego wypadku.

Latanie najbezpieczniejsze

Choć wciąż dochodzi do katastrof samolotów, to latanie od lat pozostaje zdecydowanie najbezpieczniejszą formą transportu. Ryzyko zgonu w wypadku lotniczym jest ponad 70 razy niższe niż w wypadku samochodowym – przypomina "Time".

