Jak zostać astronautą? Oto wymagania dla kandydatów

Uznański-Wiśniewski przemówił z kosmosu do Polaków: reprezentuję nas wszystkich

Kluczowe fakty: Sławosz Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w historii, który poleciał w kosmos.

Szansę na zostanie astronautą Polak miał dzięki otwartej rekrutacji Europejskiej Agencji Kosmicznej.

ESA publicznie informuje o swoich rekrutacjach i wymaganiach stawianych przed kandydatami na zostanie astronautą.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w środę poleciał na orbitę w ramach komercyjnej misji kosmicznej firmy Axiom Space. Została ona zorganizowana z inicjatywy polskiego rządu we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Przedsięwzięcie korzysta z rozwiązań należących do amerykańskiej firmy SpaceX - rakiet Falcon 9 oraz statków kosmicznych Dragon.

Uznański-Wiśniewski został astronautą dzięki otwartej rekrutacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W 2022 roku, po rocznym procesie selekcji, został wybrany Rezerwowym Astronautą. Następnie we wrześniu 2023 roku dołączył do Europejskiego Korpusu Astronautów już jako Astronauta Projektowy ESA i rozpoczął szkolenie w Europejskim Centrum Astronautów (EAC) w Kolonii pod kątem udziału w konkretnej misji kosmicznej.

Gdzie szukać rekrutacji na astronautów i jakie wymagania stawiane są kandydatom?

Rekrutacja na astronautę

Otwarte rekrutacje na astronautów organizuje Europejska Agencja Kosmiczna. Rekrutacja ta nie jest stała, ale organizowana okazjonalnie, gdy pojawia się taka potrzeba. Jak dotąd ESA przeprowadziła takie rekrutacje cztery razy. Pierwsza miała miejsce w 1978 roku, trzy lata po powstaniu Agencji. Druga była w 1992 roku, trzecia w 2008 roku, a czwarta - w której wziął udział Sławosz Uznański-Wiśniewski - w 2021 roku.

Podczas ostatniej rekrutacji zgłosiły się dokładnie 22 523 osoby, najwięcej z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Z Polski zgłosiło się 549 osób. Ostatecznie na szkolenie wybrano w tej rekrutacji łącznie 17 osób jako Kandydatów na Astronautów lub - po raz pierwszy - Astronautów Rezerwowych, wśród nich Polaka.

Na razie nie wiadomo, kiedy ESA rozpocznie kolejny nabór na astronautów. Informacje o wszystkich rekrutacjach Agencja podaje jednak na swojej stronie internetowej. Tam też informuje, jakie wymogi muszą spełniać potencjalni chętni.

Jak zostać astronautą? Wymagania

Astronauta jest osobą przeszkoloną do wzięcia udziału w locie poza atmosferę ziemską i wykonywania tam obowiązków związanych z eksploracją kosmosu. ESA ustanowiła kilka podstawowych wymogów, które musi spełnić każdy ochotnik aspirujący do bycia astronautą:

- obywatelstwo państwa członkowskiego ESA lub państwa stowarzyszonego

- dyplom ukończenia co najmniej studiów magisterskich na uznanej uczelni z dziedzin nauk przyrodniczych, medycyny, inżynierii, matematyki lub nauk komputerowych. Za dodatkowy atut uważany jest doktorat w którejś z tych dziedzin lub więcej niż jeden tytuł magistra

- co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów

- płynność w języku angielskim. Znajomość dodatkowych języków traktowana jest jako atut

- wiek maksymalnie 50 lat

- wzrost od 150 do 190 cm i indeks masy ciała BMI oznaczający wagę normalną

- posiadanie orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego możliwość uzyskania licencji pilota turystycznego lub wyższej. Kandydaci nie muszą posiadać takiej licencji, ale muszą spełniać wymogi zdrowotne stawiane pilotom

Motywacja, elastyczność, pływanie

Wśród kolejnych niezbędnych kompetencji ESA wymienia m.in. silną motywację i zdolność do radzenia sobie z nieregularnymi godzinami pracy i częstymi podróżami, elastyczność, umiejętność pracy pod presją czy dobrą kondycję psychiczną i fizyczną. Od kandydatów oczekuje się też m.in. gotowości do uprawiania ćwiczeń fizycznych i umiejętności pływania.

Chętni powinni pamiętać, że praca astronauty jest bardzo wymagająca, a pobyt w kosmosie może mieć negatywny wpływ na ich kondycję zdrowotną. Na przykład, wskutek długotrwałego pobytu w stanie nieważkości astronauci mogą utracić masę mięśniową i siłę oraz doświadczać problemów z postawą czy wydolnością układu sercowo-naczyniowego. W dużej mierze jest to jednak odwracalne.

