Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tragiczny wypadek przy ambasadzie USA. Sześć osób spłonęło w samochodzie

Ambasada USA w Lizbonie
Stolica Portugalii, Lizbona
Źródło: Google Earth Pro
Do tragicznego wypadku samochodowego doszło w niedzielę w pobliżu ambasady USA w Lizbonie. Auto stanęło w płomieniach. Zginęło sześć osób.

Do wypadku doszło około godziny 3:30 nad ranem.

Jak poinformował komisarz portugalskiej policji Dinarte Diniz, świadkiem tragicznego zdarzenia był funkcjonariusz strzegący budynku amerykańskiej ambasady. To on wezwał ekipę ratunkową.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że prowadzone przez osobę w wieku 19-20 lat auto marki BMW z dużą prędkością uderzyło w krawężnik, po czym wypadło z trasy i wylądowało na parkingu pod wiaduktem. Samochód zapalił się, a jego pasażerowie zostali uwięzieni w środku.

Zginęli w płonącym aucie

W wypadku życie straciło sześć osób. Według Diniza wszystkie ofiary zginęły w płonącym aucie. Wstępne doniesienia wskazują, że była to grupa przyjaciół - donosi portugalski portal Observador.

Komisarz poinformował, że do niedzielnego popołudnia zidentyfikowano jedynie dwóch pasażerów samochodu. W blisko 132 tys. wypadków na portugalskich drogach zginęło w tym roku 388 osób. Liczba kolizji drogowych była większa w porównaniu z ub.r. o 5,5 proc., zaś liczba ofiar zmalała o 10,8 proc.

Autorka/Autor: momo/tok

Źródło: PAP, Observador

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
TAGI:
PortugaliaLizbonasamochodyWypadki
Czytaj także:
imageTitle
Nerwowe derby Londynu. Z golami poczekali po przerwie
EUROSPORT
Papież Leon XIV w Libanie
"Bardzo cierpieliście". Papież Leon XIV w Libanie
Świat
Deszcz, noc
Uwaga na marznące opady
METEO
Do katastrofy śmigłowca Robinson R44 doszło na Podkarpaciu
Dwóch braci zginęło w katastrofie śmigłowca. "Odeszli młodzi, przedsiębiorczy ludzie"
Rzeszów
imageTitle
Katarska noc mistrza świata. Verstappen nie powiedział jeszcze ostatniego słowa
EUROSPORT
Puchacz śnieżny (łac. Bubo scandiacus)
Pojawiły się w Chicago i zleciały się tłumy
METEO
Wilno lotnisko
Lotnisko w Wilnie sparaliżowane
Świat
imageTitle
Wielki gest wyróżniony nagrodą
EUROSPORT
Indie
Ditwah zbliża się do kolejnego kraju, są już pierwsze ofiary
METEO
Prezydent Karol Nawrocki
Tusk apeluje do prezydenta. "Trzymajmy się tej zasady"
Polska
Wrocław
Architekt o agresywnym zachowaniu byłego wiceprezydenta. Ten odpowiada: to jest dziecinada
Wrocław
Burmistrz Nadarzyna interweniuje w sprawie śmiecenia
Wyrzucali do kontenerów na ubrania opony, meble, zabawki. PCK wypowiedział im umowę
WARSZAWA
imageTitle
Polki z wygraną w mistrzostwach świata. Awans mają już pewny
EUROSPORT
Afera w środowisku kajakarskim. Trener młodych kajakarzy z zarzutami
Trener młodych kajakarzy z zarzutami. Zbierał pieniądze i nie rozliczał
Olsztyn
imageTitle
Trener chce odejść. Raków znów zabawił się z rywalem
EUROSPORT
Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
"Ciepła atmosfera" i "dobry początek". Trwa spotkanie
Świat
Karambol
Duży karambol na autostradzie
METEO
imageTitle
Jeden skoczek cieszy się z odwołania konkursu. "Wybitny strateg"
EUROSPORT
Policja szuka świadków wypadku
Przejechał po 37-latku i odjechał, pieszy zmarł. Policja szuka świadków wypadku
Lublin
Sprawcę zniszczenia kwiatomatu widać na nagraniu z kamery
Skopał automat, wybił szyby i zabrał kwiaty. Policja zatrzymała dwoje nastolatków
Poznań
imageTitle
To miał być 50. konkurs w Ruce. Ile odwołano?
EUROSPORT
Tajpej, Tajwan
Boom na rynku, imponujący wzrost. "Może nie doceniano skali tego efektu"
BIZNES
Powodzie na Sri Lance
Zginęło ponad 800 osób, wciąż szukają zaginionych
METEO
imageTitle
Niedziela bez skoków w Ruce
EUROSPORT
Donald Trump
"Galeria hańby" i nie tylko. Nowy pomysł Białego Domu
Świat
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Sklepy jak bankomaty. Zmiany w sprawie gotówki
BIZNES
krupówki Zakopane
Popularna miejscowość wprowadza zmiany w opłatach. Oto stawki
BIZNES
imageTitle
Nowa liderka Pucharu Świata. Polki z punktami
Najnowsze
Policjanci pomogli mężczyźnie, który zasłabł podczas zgromadzenia
Zasłabł podczas manifestacji, pomogli policjanci
WARSZAWA
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica