Kilkunastogodzinny paraliż lotniska w Wilnie

"Decyzję o ograniczeniu przestrzeni powietrznej podjęto z powodu nawigacyjnych sygnałów charakterystycznych dla balonów, poruszających się w kierunku lotniska w Wilnie" - czytamy w poście opublikowanym w niedzielę na profilu lotniska na Facebooku.
Litewskie Porty Lotnicze poinformowały, że port lotniczy wznowił pracę w poniedziałek o godzinie 5 rano.
Wzmożona aktywność nad lotniskiem
Litewska agencja informacyjna ELTA przypomniała, że w tym tygodniu w litewskiej przestrzeni powietrznej odnotowano wzmożoną aktywność balonów kontrabandowych wypuszczanych z terytorium Białorusi. Niedzielny incydent spowodował najdłuższe dotąd zamknięcie lotniska, na prawie 11 godzin. Dotknęło ono ponad 7,4 tysiąca pasażerów i 50 lotów.
Lotnisko w Wilnie było tymczasowo zamknięte w piątek późnym wieczorem z powodu dużej liczby balonów nadlatujących z kierunku Białorusi. Port wznowił działalność w sobotę. Z tego samego powodu lotnisko w litewskiej stolicy wstrzymało operacje tydzień temu w niedzielę.
Paraliż lotnisk z powodu obecności podejrzanych balonów lub dronów w przestrzeni powietrznej to problem, który dotyka w ostatnich miesiącach całą Europę. Od początku października lotnisko w Wilnie było zamykane co najmniej 10 razy - przypomniał Reuters.
"Ataki hybrydowe" Mińska
Według władz litewskich balony są wysłane przez osoby przemycające papierosy, a winę za to ponosi przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka, który nie powstrzymuje tego procederu. Władze Litwy twierdzą, że jest to "atak hybrydowy" Mińska.
W zeszłym miesiącu Litwa zamknęła przejścia graniczne z Białorusią z powodu naruszania przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne nadlatujące z tego kraju. Przejścia zostały ponownie otwarte w czwartek. Białoruś blokuje też ruch litewskich ciężarówek, które utknęły na jej terytorium po zamknięciu granicy. Mimo otwarcia granicy Mińsk nie wypuszcza samochodów.
Litewscy ministrowie spraw zagranicznych oraz transportu, Kestutis Budrys i Juras Taminskas, zaapelowali do Komisji Europejskiej o pomoc w odzyskaniu ciężarówek, a także o nałożenie dodatkowych sankcji na władze w Mińsku za balony przemytnicze.
W związku z powtarzającymi się incydentami w litewskiej przestrzeni powietrznej w ostatnich miesiącach zwołano kilka posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Litwy, a kwestia ataku hybrydowego Mińska jest omawiana w różnych formatach na szczeblu krajowym i międzynarodowym - podkreśla litewski portal Lietuvos rytas.
Autorka/Autor: momo, os/tok, akw
Źródło: Reuters, Lrytas, PAP
Źródło zdjęcia głównego: JuliusKielaitis/Shutterstock