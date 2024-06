Reforma poboru na Litwie

Litewski Sejm zatwierdził reformę poboru do armii, zakładającą między innymi, że na listę poborowych będą wpisywani 17-latkowie. Co jeszcze zmieni nowa ustawa i w których krajach sąsiadujących z Polską prowadzony jest obowiązkowy pobór?

Litewski jednoizbowy parlament przyjął w czwartek nowelizację ustawy o poborze wojskowym. "Za" głosowało 85 posłów, trzech było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Ustawa przewiduje pobór Litwinów z grupy wiekowej 18-22 lata do wojska bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Obecnie do wojska rekrutowani są mężczyźni w wieku 18-23 lata, przypomniał w czwartek portal lrt.lt. Litwa przywróciła zasadniczą służbę wojskową w 2015 roku .

Decyzja o tym, czy młode osoby nadają się do służby wojskowej, będzie podejmowana, gdy skończą one 17 lat. Przejdą wówczas obowiązkowe badania. Jeśli wyniki będą dobre, po ukończeniu 18. roku życia rozpoczną służbę. Ponadto zmiany mają zapewnić możliwość odbywania służby wojskowej w określonej formie tym, którzy chcą służyć, ale nie pozwala im na to stan zdrowia. Osoby, które chciałyby dobrowolnie odbyć służbę, mogłyby to zrobić w wieku od 18 do 39 lat.