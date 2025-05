Dodik z zakazem wjazdu na Litwę. Polska planuje to samo

Milorad Dodik rządzi Republiką Serbską

AFP donosi, powołując się na władze w Wilnie, że Milorad Dodik, prorosyjski prezydent wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej, otrzymał zakaz wjazdu na Litwę do 2030 roku. Podobnymi sankcjami objęto dwóch kolejnych separatystycznych polityków z serbskiej części autonomicznej BiH.

W kwietniu wjazdu na terytorium swoich krajów zabroniły Dodikowi władze Niemiec i Austrii.

Polska również planuje wprowadzenie zakazu.

W oświadczeniu litewskich władz podkreślono, że decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu do kraju dla prezydent wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej Milorada Dodika i separatystycznych polityków z serbskiej części autonomicznej BiH podjęto w odpowiedzi na działania "zagrażające stabilności, suwerenności, integralności terytorialnej i pokojowi Bośni i Hercegowiny".

"Ich ostatnia aktywność może doprowadzić do destabilizacji regionu i stworzenia dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego" - stwierdziło MSZ Litwy w komunikacie przekazanym AFP.

Prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik Źródło: PAP/EPA

Prokuratura BiH prowadzi śledztwo w sprawie domniemanego zamachu na porządek konstytucyjny kraju przeciwko Dodikowi oraz premierowi i przewodniczącemu parlamentu RS, którzy również zostali objęci litewskim zakazem wjazdu. Sąd BiH wydał w związku z tym ogólnokrajowy nakaz aresztowania trzech polityków.

Europejskie kraje zabraniają wstępu Dodikowi

W kwietniu wjazdu na terytorium swoich krajów zabroniły im władze Niemiec i Austrii. We wtorek rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że także Polska zakaże wjazdu na swoje terytorium Dodikowi ze względu na jego "działania i wypowiedzi, szczególnie w kwestii relacji Europy z Rosją, zwłaszcza dotyczące Rosji i sytuacji na Bałkanach". Wroński dodał, że procedura zakazu wjazdu do Polski dla Dodika zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie.

Ambasada RP w Sarajewie potwierdziła na bośniackim portalu Raport, że "zgodnie z zarządzeniem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego wszczęto procedurę zakazu wjazdu i pobytu (w tym tranzytu) na terytorium Polski dla prezydenta Dodika".

Dodik, przebywający w środę w Doboju w północnej BiH, stwierdził, że "nigdy nie był w Polsce i nie odczuwa takiej potrzeby, a Litwa w ogóle go nie obchodzi". - My ze swojej strony będziemy kierować się zasadą wzajemności i jeśli kiedyś Polska będzie potrzebować głosu BiH, my go nie damy - ostrzegł prezydent RS.

Polityk już od 2022 roku figuruje na liście sankcyjnej USA ze względu na "udział w naruszaniu lub działaniu utrudniającym lub zagrażającym realizację porozumienia pokojowego z Dayton (kończącego wojnę w BiH - red.), a także za działalność korupcyjną". W 2023 roku przyznał w rozmowie z rosyjską telewizją RT, że "chce, aby Republika Serbska stała się niepodległym krajem".

Kryzys polityczny w Bośni i Hercegowinie

Pod koniec lutego sąd pierwszej instancji skazał Dodika na rok więzienia i sześć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych za utrudnianie wykonania decyzji podjętych przez Wysokiego Przedstawiciela Wspólnoty Międzynarodowej w BiH Christiana Schmidta. Odpowiada on za nadzór nad wdrażaniem postanowień układu pokojowego z Dayton.

Po ogłoszeniu wyroku parlament przegłosował szereg ustaw zakazujących działania na swoim terytorium kilku instytucji centralnych BiH, w tym sądów, prokuratury oraz policji federalnej. Po podpisaniu dokumentów przez Dodika Trybunał Konstytucyjny BiH wstrzymał 7 marca ich obowiązywanie do czasu podjęcia ostatecznej decyzji.

