Lotnisko w Wilnie ponownie zawiesza loty

Odloty i przyloty zawieszono o godzinie 20.10 (19.10 czasu polskiego). "Ograniczenia w ruchu powietrznym pozostaną w mocy do godz. 23.10" (22.10 czasu polskiego) - napisano w komunikacie na profilu wileńskiego lotniska na Facebooku.

Litwa zmaga się z incydentami z udziałem balonów meteorologicznych i przemytniczych. Z powodu wtargnięć w przestrzeń powietrzną Litwy balonów znad Białorusi w ciągu minionego tygodnia wileńskie lotnisko było zamykane cztery razy. W reakcji na te prowokacje Litwa zamknęła w środę granicę lądową z Białorusią na miesiąc.

"Hybrydowe działania" przeciw Litwie

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w środę, że Unia Europejska jest gotowa nałożyć na Białoruś kolejne sankcje, jeśli ta nie skończy ze swoimi "hybrydowymi działaniami" przeciw Litwie. Wtargnięcia balonów w litewską przestrzeń powietrzną grożą destabilizacją państwa Unii Europejskiej - zaznaczyła.

