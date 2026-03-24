Świat

Odnaleźli szczątki blisko granicy. To prawdopodobnie dron

Interwencja służb nad jeziorem Lavysas
Służby wydobywają szczątki obiektu, który eksplodował nad jeziorem Lavysas
Źródło: Reuters
Premierka Litwy Inga Ruginiene zwołała posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem pojawienia się w przestrzeni powietrznej kraju drona. Maszyna miała spaść w pobliżu jeziora Lavysas przy granicy z Białorusią.

"Według wstępnych danych obiekt, prawdopodobnie dron, przekroczył dziś w nocy granicę Litwy i spadł w rejonie orańskim, w pobliżu jeziora Lavysas" - podało litewskie wojsko.

Nie poinformowano, z którego kierunku obiekt wleciał na terytorium kraju. Jezioro Lavysas znajduje się w pobliżu granicy z Białorusią, co - jak podkreślają litewskie media - może mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności incydentu.

Na miejscu odnaleziono szczątki obiektu. Uruchomiono procedurę "Skydas" - litewski standardowy protokół reagowania kryzysowego. Działania prowadzą też policja oraz straż pożarna. Na miejsce zdarzenia skierowano śmigłowiec sił powietrznych.

Rzecznik litewskiego wojska major Gintautas Ciunis poinformował, że zbierane są szczątki obiektu, a dowody zostaną zbadane.

Ekspert: Shahedów nie sposób z niczym pomylić

Dziennikarka telewizji LRT, Ruta Ribaciauskiene, która była na miejscu zdarzenia, powiedziała, że funkcjonariusze straży pożarnej, płynąc łodzią, próbowali przebić się przez lód w kierunku obiektu i dotrzeć do wraku.

- Nie udało im się, ponieważ lód był w niektórych miejscach cieńszy, w innych grubszy i trudno było go przebić. Próbowali też rozbić lód wiosłami. Za nimi płynął ponton i nurek. Gdy zbliżyli się na 15-20 metrów do miejsca upadku obiektu, najwyraźniej otrzymali rozkaz zawrócenia - powiedziała w wywiadzie dla LRT.

Ekspert do spraw dronów i wolontariusz, który walczył na Ukrainie, Arunas Kumpis, powiedział telewizji LRT, że dźwięk słyszany na nagraniu sugeruje, że to może być dron Shahed. - Z tego, co widziałem, szczątki to w zasadzie ocalałe części i fragmenty mocowania silnika, a nie sam korpus drona, co niewiele mówi - dodał.

- Dźwięk jest podobny z nagrań Shahedów, opublikowanych przez Ukraińców w internecie. Porównałem je i są praktycznie identyczne. Nie sposób ich z niczym pomylić - zwrócił uwagę ekspert.

Zwołano posiedzenie komisji bezpieczeństwa

Szefowa rządu Inga Ruginiene zwołała na wtorek przed południem (o godzinie 10 czasu lokalnego, godzinie 9 czasu polskiego) posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa, podczas którego mają zostać omówione wszystkie okoliczności zdarzenia. Premierka zaznaczyła, że według dostępnych informacji incydent nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Władze w schronie, poruszenie w kraju. Wiadomo, co spadło na Litwie

To kolejny tego typu przypadek w ostatnich latach. W 2025 roku odnotowano dwa incydenty z udziałem rosyjskich dronów, które - według ustaleń służb - zmieniły kurs w wyniku działania środków walki elektronicznej i przypadkowo znalazły się nad terytorium Litwy.

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP, LRT

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica