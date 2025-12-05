Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Liderzy podpisali w Waszyngtonie porozumienie pokojowe. "Nowa era"

Liderzy Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga podpisali w Waszyngtonie porozumienie pokojowe
Podpisanie porozumienia pokojowego między Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą w Waszyngtonie, czerwiec 2025 r.
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump zwołał w Waszyngtonie spotkanie przywódców Demokratycznej Republiki Konga i Rwandy, aby podpisać porozumienie pokojowe. Trump już wcześniej ogłosił, że to ósmy zakończony przez niego konflikt zbrojny, chociaż sytuacja na miejscu jest daleka od harmonii.

Przywódcy Demokratycznej Republiki Konga i Rwandy, Feliks Tshisekedie i Paul Kagame, podpisali w czwartek w Waszyngtonie porozumienie pokojowe z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa.

- Dziś zobowiązujemy się do zatrzymania dziesiątek lat przemocy i rozlewu krwi i do rozpoczęcia nowej ery harmonii i współpracy między DRK i Rwandą - oświadczył Trump. Dodał, że "od ponad 30 lat we wschodniej części Konga trwa jeden z najgorszych konfliktów na świecie".

Liderzy Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga podpisali w Waszyngtonie porozumienie pokojowe
Liderzy Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga podpisali w Waszyngtonie porozumienie pokojowe
Źródło: X/WhiteHouse

Zawieszenie broni, a dla USA dostęp do surowców

Trump przekazał, że "porozumienia waszyngtońskie" między DRK i Rwandą zakładają "trwałe zawieszenie broni, rozbrojenie sił niepaństwowych, zapewnienie uchodźcom możliwości powrotu do domów oraz odpowiedzialność dla osób, które dopuściły się bezprawnych okrucieństw".

Przywódcy DRK i Rwandy podziękowali Trumpowi za jego zaangażowanie w ten proces. Jednocześnie Kagame ostrzegł, że wdrażanie porozumień będzie związane "ze wzlotami i upadkami", zaś Tshisekedie ocenił, że to początek "nowej drogi", która będzie wymagająca. Obaj zadeklarowali gotowość do wdrażania porozumień w sprawie pokoju i integracji ekonomicznej.

Dokumenty podpisano w budynku, któremu administracja prezydenta nadała nazwę Instytut Pokoju im. Donalda J. Trumpa. Prezydent USA powiadomił też o podpisaniu z oboma krajami dwustronnych porozumień, dzięki którym Amerykanie uzyskają dostęp do minerałów krytycznych.

Zawarli porozumienie pokojowe. Podpisali je w Waszyngtonie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zawarli porozumienie pokojowe. Podpisali je w Waszyngtonie

Porozumienie zawarte, konflikt trwa

Pierwotne porozumienie pokojowe podpisano już w czerwcu, zaś Trump już wcześniej zaliczył konflikt do ośmiu, które rzekomo powstrzymał. Mimo to, jak donosi między innymi portal Africa Report, przemoc nie została dotąd powstrzymana, zaś kontrolowane przez Rwandę bojówki M23 nadal okupują dwa duże miasta w regionie - Gomę i Bukavu, które zdobyły w styczniu 2025 r.

Wbrew wcześniejszym porozumieniom z terytorium DRK nie wycofali się też żołnierze rwandyjskiej armii. Władze w Kinszasie nie zrealizowały z kolei swojej obietnicy rozbrojenia bojówki FDLR, wywodzącej się z sił Hutu, odpowiadających za ludobójstwo Tutsich w Rwandzie w 1994 r.

Trump wyraził przekonanie, że wyniki podpisanych w czwartek porozumień będą widoczne "natychmiast".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/WhiteHouse

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpRwandaDemokratyczna Republika Konga
Czytaj także:
Marszałek Włodzimierz Czarzasty otwiera posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu w trybie tajnym. Co to oznacza?
Polska
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Superksiężyc zalśnił na niebie. Ostatni w tym roku
METEO
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
WARSZAWA
forum-1056546191
Ewakuowano 200 domów, dwóch Polaków zatrzymanych
Świat
imageTitle
Piłka jak pocisk, strzelał bramkarz. Policzono prędkość
EUROSPORT
Węgiel
Zmiany dla górników. "Zapomnieli, że chodzi o los dziesiątek tysięcy pracowników"
BIZNES
Zima, mgła
Trudne warunki na drogach. Obowiązują żółte alarmy
METEO
52 min
Nie ufaj chatbotom
Przyszłość czy technościema? AI nie przynosi zysków
Czas przyszły
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Pożar złomowiska w Stobnie
Nocny pożar w firmie pod Szczecinem
Szczecin
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Sprawiają radość dzieciom z domu dziecka. Nie dostali zgody na przejazd
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Żurek: chcemy dać prezydentowi ustawę, żeby się z nią zmierzył
Polska
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
BIZNES
imageTitle
Wiadomo, o której godzinie losowanie grup mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Nokaut na polskiej ziemi. Spektakularny Kubacki
EUROSPORT
shutterstock_2605402185
Wybrakowani, bo nie ułożyli sobie życia?
Iga Dzieciuchowicz
21 min
pc
PremieraNawet skarpetki nie wolno do kosza, więc gdzie?
Rozmowy o końcu świata
KACZYŃSKI (TUSK I PLAN ROZMYTY)
Piątek w Sejmie. Tusk przedstawi tajne informacje
Polska
Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w USA. Andrij Jermak stoi z lewej. Zdjęcie z 17 października
Zauważyli drony w pobliżu trasy lotu Zełenskiego. Alert
Świat
Premier Donald Tusk wziął udział w szczycie medycznym
Szczyt medyczny, Ziobro w Brukseli, bojkot Eurowizji
warto wiedzieć
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
To będzie pochmurny, ale ciepły grudniowy dzień
METEO
Daniel Fried
"To byłoby mądre". Rada byłego ambasadora dla Polski
Świat
Dron odnaleziony w Mołdawii
Wiózł przez wieś rosyjskiego drona. Sąsiedzi zawiadomili służby
Świat
Dorota Masłowska Helena Englert
Spór o "kanapki z hajsem". Masłowska o "ordynarnej kradzieży", jest odpowiedź
Kultura i styl
imageTitle
Efektowne zwycięstwo Industrii w ostatnim meczu w roku
EUROSPORT
orange polska logo budynek shutterstock_2325434411_1
Orange Polska porozumiało się ze związkowcami. Tysiąc osób skorzysta ze specjalnego programu
BIZNES
imageTitle
Spadł mu kask, stracił przytomność. Dramatyczny upadek przy ponad 100 km/h
EUROSPORT
imageTitle
Musieli skrócić trasę. Pierwszy zjazd w sezonie dla Szwajcara
EUROSPORT
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Trudna noc na drogach. Wiele województw z ostrzeżeniami
METEO
Kazik Staszewski
Stan Kazika jest "poważny, choć stabilny"
Martyna Nowosielska-Krassowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica