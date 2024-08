W związku z eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie władze USA i Wielkiej Brytanii zaapelowały do swoich obywateli, aby ci opuścili Liban. Polskie MSZ w piątek ponowiło ostrzeżenie przed wszelkimi podróżami w ten region. Szwecja postanowiła zamknąć swoją ambasadę w Bejrucie.

Amerykańska ambasada w Bejrucie wezwała obywateli USA , by opuścili Liban "w każdy możliwy sposób".

Również rąd Wielkiej Brytanii zaapelował do swoich obywateli, by jak najszybciej opuścili Liban. - Napięcie jest wysokie, a sytuacja może błyskawicznie się pogorszyć - ostrzegł szef MSZ w Londynie David Lammy.

- Mój przekaz do obywateli brytyjskich jest jasny: wyjeżdżajcie teraz - dodał.

Wcześniej do opuszczenia Libanu zachęciło Włochów MSZ w Rzymie. Szwecja podjęła decyzję o zamknięciu ambasady w Bejrucie po tym, gdy zwróciła się do obywateli swego kraju, by opuścili Liban.