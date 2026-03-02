Sznury samochodów, ludzie próbują uciec. Co dzieje się w Bejrucie

Derlicki: po nalocie Izraela na głównych drogach Bejrutu powstały kilometrowe korki Źródło: TVN24

W sobotę Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran, w których zginął między innymi najwyższy przywódca tego kraju Ali Chamenei. W nocy z niedzieli na poniedziałek siły zbrojne Izraela ogłosiły natomiast, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy ze strony tej wspieranej przez Iran organizacji.

W stolicy Libanu, Bejrucie, przebywa szef misji Caritas Polska Dominik Derlicki.

Derlicki: Izrael atakował południowe obrzeża Bejrutu

Jak mówił Derlicki w TVN24, tuż po nocnym nalocie ze strony Izraela "na głównych drogach wyjazdowych z południowych dzielnic zakorkowało się strasznie". - Stały sznury, kilometry korków ludzi uciekających z południowych dzielnic - relacjonował.

Korki w Bejrucie po izraelskim ataku Źródło: WAEL HAMZEH/EPA/PAP

- Jeszcze dzisiaj rano one były widoczne i w tych korkach się stało cztery godziny - mówił.

Jak powiedział, atakowane przez Izrael miejsca to "południowe obrzeża Bejrutu, to nie jest centrum Bejrutu". - One są głównie zamieszkane przez ludność szyicką - dodał.

- Oprócz tego, że południowe dzielnice Bejrutu są bombardowane, czy były tej nocy, to również południe kraju było bombardowane - powiedział.

Bejrut po izraelskim ataku Źródło: WAEL HAMZEH/PAP/EPA

- Teraz ta panika opadła, ale widać cały czas ten ruch samochodowy - relacjonował to, co dzieje się w Bejrucie. - Widać, że ludzie zmieniają miejsce. Widać, że chcą (wyjechać) do tych bezpiecznych dzielnic, widać, że chcą wyjechać na północ z Bejrutu - dodał.

Caritas oferuje pomoc

Jak mówił Derlicki, wsparcie mieszkańcom oferuje Caritas Polska. - Mamy specjalne programy, które są również skierowane dla tych osób wewnętrznie przesiedlonych, czyli uciekających z domów przed rakietami - powiedział.

- My bierzemy te rodziny w opiekę. My staramy się zapewnić miesięczne świadczenie finansowe, żeby jakoś mogli sobie poradzić w momencie, kiedy nie mają dachu nad głową - mówił. Jak dodał, "są też inne organizacje pozarządowe, (które) robią dokładnie to samo".

Szef misji Caritas Polska powiedział, że na stronie internetowej CARITAS można znaleźć informację, jak wspierać organizację, aby mogła pomagać mieszkańcom Libanu.

