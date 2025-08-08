Rząd zaakceptował amerykański plan rozbrojenia. Cztery kroki

Tłumy zebrały się w Bejrucie na pogrzebie byłego lidera Hezbollahu Hasana Nasrallaha Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W listopadzie ub.r. między Izraelem i Hezbollahem działającym na terenie Libanu zawarte zostało zawieszenie broni. Było ono wielokrotnie naruszane przez obie strony.

Amerykanie przedstawili Libanowi czterofazowy plan, polegający m.in. na rozbrojeniu Hezbollahu i uregulowaniu granicy libańsko-izraelskiej.

W cieniu decyzji rządu Izrael przeprowadził kolejne naloty na libańskie terytorium.

Minister informacji Libanu Paul Morcos wyjaśnił po posiedzeniu rządu, że gabinet zagłosował za przyjęciem listy ogólnych celów, ujętych w przygotowanej przez administrację USA propozycji. Obejmują one m.in. stopniowe zakończenie zbrojnej obecności wszystkich podmiotów niepaństwowych, w tym Hezbollahu, na całym terytorium Libanu oraz wycofanie sił izraelskich z południa kraju i ostateczne wytyczenie wciąż spornej granicy libańsko-izraelskiej.

Posiedzenie gabinetu prezydenta Libanu Josepha Aouna w Pałacu Prezydenckim w mieście Babda (07.08.2025 r.) Źródło: PAP/EPA/WAEL HAMZEH

Izrael zadał Hezbollahowi poważne ciosy w trakcie zeszłorocznej ofensywy - podkreśliła agencja Reuters. Była ona punktem kulminacyjnym konfliktu, rozpoczętego w październiku 2023 roku, kiedy libańskie ugrupowanie otworzyło ogień do izraelskich pozycji na granicy i zadeklarowało poparcie dla Hamasu.

W listopadzie, przy pośrednictwie USA, zawarte zostało zawieszenie broni. Przyjęta przez rząd amerykańska propozycja ma na celu jego "przedłużenie i ustabilizowanie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Cztery fazy do końca. Plan USA

Plany rozbrojenia Hezbollahu w Libanie

Zgodnie z nią w pierwszej fazie rząd wydałby w ciągu 15 dni dekret zobowiązujący Hezbollah do całkowitego rozbrojenia do końca roku. Izrael zaprzestałby natomiast działań wojskowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. W następnej fazie Liban zacząłby wdrażać plan rozbrojenia, a Izrael miałby zacząć wycofywać się z pozycji zajmowanych w południowym Libanie i zwolnić libańskich więźniów.

Liban. Od lewej premier Nawaf Salam i prezydent Joseph Aoun w trakcie posiedzenia gabinetu w Pałacu Prezydenckim w mieście Babda (07.08.2025 r.) Źródło: PAP/EPA/WAEL HAMZEH

W piątek Izrael ostrzelał samochód, którym przemieszczał się funkcjonariusz Hezbollahu. Dzień wcześniej w izraelskim nalocie zginął działacz Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Armia izraelska stwierdziła, że odpowiadał za koordynację współpracy z innymi palestyńskimi ugrupowaniami terrorystycznymi.

Andrea Tenenti, rzecznik misji pokojowej ONZ w Libanie, powiedział, że siły pokojowe, współdziałające z armią libańską, odkryły rozległą sieć ufortyfikowanych tuneli w różnych rejonach na południu kraju - przekazał w piątek portal YaLiban. "Kryje ona - jak dodano - kilka bunkrów, działa artyleryjskie, wyrzutnie rakietowe, setki pocisków i rakiet, miny przeciwpancerne i inne ładunki wybuchowe".

OGLĄDAJ: TVN24 HD