Rząd zaakceptował amerykański plan rozbrojenia. Cztery kroki

- W listopadzie ub.r. między Izraelem i Hezbollahem działającym na terenie Libanu zawarte zostało zawieszenie broni. Było ono wielokrotnie naruszane przez obie strony.
- Amerykanie przedstawili Libanowi czterofazowy plan, polegający m.in. na rozbrojeniu Hezbollahu i uregulowaniu granicy libańsko-izraelskiej.
- W cieniu decyzji rządu Izrael przeprowadził kolejne naloty na libańskie terytorium.
Minister informacji Libanu Paul Morcos wyjaśnił po posiedzeniu rządu, że gabinet zagłosował za przyjęciem listy ogólnych celów, ujętych w przygotowanej przez administrację USA propozycji. Obejmują one m.in. stopniowe zakończenie zbrojnej obecności wszystkich podmiotów niepaństwowych, w tym Hezbollahu, na całym terytorium Libanu oraz wycofanie sił izraelskich z południa kraju i ostateczne wytyczenie wciąż spornej granicy libańsko-izraelskiej.
Izrael zadał Hezbollahowi poważne ciosy w trakcie zeszłorocznej ofensywy - podkreśliła agencja Reuters. Była ona punktem kulminacyjnym konfliktu, rozpoczętego w październiku 2023 roku, kiedy libańskie ugrupowanie otworzyło ogień do izraelskich pozycji na granicy i zadeklarowało poparcie dla Hamasu.
W listopadzie, przy pośrednictwie USA, zawarte zostało zawieszenie broni. Przyjęta przez rząd amerykańska propozycja ma na celu jego "przedłużenie i ustabilizowanie".
Plany rozbrojenia Hezbollahu w Libanie
Zgodnie z nią w pierwszej fazie rząd wydałby w ciągu 15 dni dekret zobowiązujący Hezbollah do całkowitego rozbrojenia do końca roku. Izrael zaprzestałby natomiast działań wojskowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. W następnej fazie Liban zacząłby wdrażać plan rozbrojenia, a Izrael miałby zacząć wycofywać się z pozycji zajmowanych w południowym Libanie i zwolnić libańskich więźniów.
W piątek Izrael ostrzelał samochód, którym przemieszczał się funkcjonariusz Hezbollahu. Dzień wcześniej w izraelskim nalocie zginął działacz Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Armia izraelska stwierdziła, że odpowiadał za koordynację współpracy z innymi palestyńskimi ugrupowaniami terrorystycznymi.
Andrea Tenenti, rzecznik misji pokojowej ONZ w Libanie, powiedział, że siły pokojowe, współdziałające z armią libańską, odkryły rozległą sieć ufortyfikowanych tuneli w różnych rejonach na południu kraju - przekazał w piątek portal YaLiban. "Kryje ona - jak dodano - kilka bunkrów, działa artyleryjskie, wyrzutnie rakietowe, setki pocisków i rakiet, miny przeciwpancerne i inne ładunki wybuchowe".
Autorka/Autor: sz/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WAEL HAMZEH