Eksplozja w zachodnich Niemczech. Kłęby dymu unosiły się nad częścią miasta, jedna osoba nie żyje, są ranni

W Leverkusen w Nadrenii Północnej-Westfalii doszło do eksplozji. Władze tego niemieckiego miasta przekazały, że palił się zbiornik z rozpuszczalnikami. Agencja Reutera donosi, że pożar został już ugaszony. Przyczyny wybuchu nie są znane. Niemieckie media informują o śmierci jednej osoby. Rannych zostało kilkanaście osób, a cztery uważa się za zaginione.

Do wybuchu doszło we wtorek rano w Leverkusen w Nadrenii Północnej-Westfalii w zachodnich Niemczech, na terenie kompleksu Chempark, który obejmuje firmy chemiczne Bayer i Lanxess. "Służby ratunkowe zakładowej straży pożarnej oraz straży pożarnej Leverkusen są na miejscu, inne jednostki zostały powiadomione. O wsparcie poproszono straż pożarną z Kolonii. Obecnie pali się zbiornik z rozpuszczalnikami" – przekazały wówczas władze miasta. Jak dodano, strażacy z akcją gaśniczą czekali na odłączenie linii energetycznej, co już zrobiono.