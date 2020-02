Premier podejrzany o współudział w zabójstwie żony. W sądzie się nie stawił, wyjechał z kraju

"Rutynowa kontrola" w RPA

Premier nie stawił się w sądzie. Jego syn Potlako Thabane oświadczył, że ojciec udał się do Republiki Południowej Afryki na konsultacje medyczne. Potwierdził to sekretarz polityka Thabo Thakalekoala, według którego Thabane w czwartek udał się do RPA na spotkanie z lekarzem. - To rutynowa kontrola. On jeździ regularnie do RPA. Gdy lekarze uznają, że nic mu nie jest, pozwolą mu wrócić - oznajmił.