Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Lekarz Matthew Perry'ego skazany

Matthew Perry
Matthew Perry na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Lekarz Salvador Plasencia został skazany na więzienie za nielegalne dostarczanie Matthew Perry’emu, gwieździe sitcomu "Przyjaciele", ketaminy. To pierwsza osoba, która usłyszała wyrok w związku ze śmiercią aktora spowodowaną przedawkowaniem.

Sąd federalny w Los Angeles skazał w środę 44-letniego Salvadora Plasencię na 30 miesięcy więzienia za nielegalną sprzedaż ketaminy aktorowi Matthew Perry’emu.

Sędzia Sherilyn Peace Garnett podkreśliła, że Plasencia nie dostarczył śmiertelnej dawki, ale mimo to ponosił odpowiedzialność za podsycanie uzależnienia Perry’ego.

- Ty i inni pomogliście panu Perry’emu na drodze do takiego końca, podsycając jego uzależnienie od ketaminy. Wykorzystaliście uzależnienie pana Perry’ego dla własnego zysku - stwierdziła sędzia.

Matthew Perry
Matthew Perry
Źródło: Byron Purvis/PAP

Na sali sądowej zeznawały między innymi przyrodnie siostry aktora, który zmarł w 2023 roku w wieku 54 lat. - Świat opłakuje mojego brata. Był ulubionym "przyjacielem" wszystkich - mówiła Madeleine Morrison.

Rola Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele" uczyniła Perry’ego jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów telewizyjnych swojego pokolenia. Od dawna walczył z uzależnieniem.

Lekarz Perry'ego pisał o nim "idiota". Skusiły go pieniądze

Plasencia przyznał, że świadomie żerował na zmagającym się z nałogiem aktorze. Wysłał między innymi SMS-a do innego lekarza, pisząc, że Perry jest "idiotą", którego można wykorzystać dla pieniędzy.

Doktor wyraził skruchę i tłumaczył, że skusiły go pieniądze. Stwierdził również, że po aresztowaniu dobrowolnie zrzekł się prawa wykonywania zawodu i zrezygnował z prowadzenia kliniki.

Według AP, zgodnie z sądową ugodą, lekarz przyznał się do czterech zarzutów dystrybucji ketaminy w zamian za wycofanie pięciu dodatkowych zarzutów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Królowa ketaminy" przyzna się do winy w sprawie śmierci Matthew Perry'ego

"Królowa ketaminy" przyzna się do winy w sprawie śmierci Matthew Perry'ego

Lekarzy "interesowało dorobienie się". Zastanawiali się, "ile ten idiota zapłaci"

Lekarzy "interesowało dorobienie się". Zastanawiali się, "ile ten idiota zapłaci"

Prokuratorzy wnioskowali o trzy lata więzienia, podczas gdy obrona domagała się jednego dnia aresztu, przedstawiając Plasencię jako osobę, która wyszła z ubóstwa i była kochana przez wielu pacjentów. Obrońcy nazwali działania lekarza "lekkomyślnymi" i "największym błędem w jego życiu".

Plasencia jest pierwszym z pięciu oskarżonych, którzy przyznali się do winy w związku ze sprawą. Procesy toczą się oddzielnie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Byron Purvis/PAP

Udostępnij:
TAGI:
USA
Czytaj także:
Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
Siemoniak o dywersji na kolei: wkalkulowany był najgorszy wariant
Polska
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Zderzenie na S2 pod Warszawą. Olbrzymie korki
WARSZAWA
Spadające Geminidy
Nadchodzą noce spadających gwiazd
METEO
Henry Cuellar
"Nie znam cię, ale możesz spać spokojnie". Trump ułaskawił kongresmena demokratów
Świat
Zbigniew Boniek z niepokojem czeka na pierwszy mecz barażowy polskiej kadry
Boniek obawia się najgorszego. "To byłaby porażka społeczna"
Rafał Kazimierczak
Na swym oficjalnym profilu na Facebooku Azarow napisał, że potrzebuje kilku dni odpoczynku
Były premier Ukrainy i jego asystentka skazani
Świat
Nicolas Maduro
Zaskakujące słowa prezydenta Wenezueli
Świat
Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Łódzkim
Nie żyją trzy osoby. Sąd odracza wykonanie kary, bo Agnieszka "musi odbyć staż"
Bartosz Żurawicz, Piotr Krysztofiak
Stracili 650 tysięcy złotych
Nawet 60 tysięcy złotych kary dla właściciela. "Wielu z nich nawet nie wie"
BIZNES
52 min
Zełenski
Czerwona linia wojny. Dla Zełenskiego to byłby koniec jego władzy
Podcast o zagranicy
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
WARSZAWA
jazda na hulajnoga elektryczna
Burmistrz chce zakazu jazdy hulajnogami w parku
WARSZAWA
imageTitle
Wielkie skakanie w Wiśle. Pierwszy konkurs już w czwartek
EUROSPORT
Papież Leon XIV w samolocie z Rzymu do Ankary, 27 listopada 2025
Jakiego kościoła chce papież Leon XIV? Wiemy po pierwszej pielgrzymce
Tomasz P. Terlikowski
imageTitle
Show w amerykańskim stylu. Gwiazdy na losowaniu
EUROSPORT
Zima, gęsta mgła
Gęste mgły. W tych miejscach trzeba uważać
METEO
policyjny radiowóz w nocy
Nie żyje 20-letni Francuz, szukają świadków
WARSZAWA
Rubio
Ważna deklaracja sekretarza stanu USA. "Polska zajmie należne jej miejsce"
Świat
UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym
Ekspresowe pożyczki na "słupy". Ponad 2,7 miliona strat, 29 oskarżonych
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej 10.11
Kaczyński ukarany dwukrotnie
Polska
Jarosław Kaczyński w Sejmie: Jedność tak, ale bez Tuska
Stopy procentowe, zderzenie tramwajów, Kaczyński ukarany
warto wiedzieć
25 min
pc
PremieraModa, która kosztuje dzieciństwo. "To jedyna dostępna forma przetrwania"
Rozmowy o końcu świata
Deszcz, mżawka i lokalne mgły mogą utrudniać jazdę
Mglisto i pochmurnie z niekorzystnym biometem
METEO
Ukraińskie dzieci uciekły przed wojną
Republikański senator: będą pewne poświęcenia, ale to nie będzie jedno z nich
Świat
imageTitle
Przyjechał z hospicjum obejrzeć ostatni mecz. Pseudokibice zniweczyli wszystko
EUROSPORT
Waldemar Żurek, Karol Nawrocki
"Jeśli prezydent to tempo utrzyma…". Żurek o wetach Nawrockiego
Polska
imageTitle
Sztafety jak natchnione. Kolejny polski medal i rekord
EUROSPORT
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozdane
BIZNES
imageTitle
Złapał kontuzję, strzelając gola. Gwiazda Barcelony usłyszała diagnozę
EUROSPORT
Aligator
Osiem osób połączyło siły, aby go schwytać
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica