Lekarz Matthew Perry'ego skazany

Sąd federalny w Los Angeles skazał w środę 44-letniego Salvadora Plasencię na 30 miesięcy więzienia za nielegalną sprzedaż ketaminy aktorowi Matthew Perry’emu.

Sędzia Sherilyn Peace Garnett podkreśliła, że Plasencia nie dostarczył śmiertelnej dawki, ale mimo to ponosił odpowiedzialność za podsycanie uzależnienia Perry’ego.

- Ty i inni pomogliście panu Perry’emu na drodze do takiego końca, podsycając jego uzależnienie od ketaminy. Wykorzystaliście uzależnienie pana Perry’ego dla własnego zysku - stwierdziła sędzia.

Na sali sądowej zeznawały między innymi przyrodnie siostry aktora, który zmarł w 2023 roku w wieku 54 lat. - Świat opłakuje mojego brata. Był ulubionym "przyjacielem" wszystkich - mówiła Madeleine Morrison.

Rola Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele" uczyniła Perry’ego jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów telewizyjnych swojego pokolenia. Od dawna walczył z uzależnieniem.

Lekarz Perry'ego pisał o nim "idiota". Skusiły go pieniądze

Plasencia przyznał, że świadomie żerował na zmagającym się z nałogiem aktorze. Wysłał między innymi SMS-a do innego lekarza, pisząc, że Perry jest "idiotą", którego można wykorzystać dla pieniędzy.

Doktor wyraził skruchę i tłumaczył, że skusiły go pieniądze. Stwierdził również, że po aresztowaniu dobrowolnie zrzekł się prawa wykonywania zawodu i zrezygnował z prowadzenia kliniki.

Według AP, zgodnie z sądową ugodą, lekarz przyznał się do czterech zarzutów dystrybucji ketaminy w zamian za wycofanie pięciu dodatkowych zarzutów.

Prokuratorzy wnioskowali o trzy lata więzienia, podczas gdy obrona domagała się jednego dnia aresztu, przedstawiając Plasencię jako osobę, która wyszła z ubóstwa i była kochana przez wielu pacjentów. Obrońcy nazwali działania lekarza "lekkomyślnymi" i "największym błędem w jego życiu".

Plasencia jest pierwszym z pięciu oskarżonych, którzy przyznali się do winy w związku ze sprawą. Procesy toczą się oddzielnie.

