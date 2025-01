Wraz z nowym rokiem księżna Meghan wróciła do aktywności na Instagramie. W trzecim - długim i bardzo osobistym wpisie, żona księcia Williama pożegnała we wtorek wieczorem swojego psa, Guya. Opisała też ze szczegółami jego historię, a właściwie wspólną historię - Guya i jej. Okazuje się bowiem, że pies towarzyszył jej w najważniejszych momentach życia. Część z nich możemy zobaczyć na dołączonym do wpisu filmie.