22 lipca drugi w kolejce do brytyjskiego tronu (po ojcu, księciu Williamie - red.) książę George obchodzi urodziny. Z tej okazji rodzice złożyli życzenia swojemu najstarszemu dziecku w mediach społecznościowych. "Życzymy dziś księciu George'owi wspaniałych 11. urodzin" - czytamy w podpisie pod zdjęciem jubilata. Jak zaznaczono, autorką czarno-białego portretu jest księżna Kate i został on zrobiony w tym roku. Na fotografii elegancko ubrany młody książę - w białej koszuli i ciemnym garniturze - uśmiecha się lekko do aparatu trzymanego przez mamę.