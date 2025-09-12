Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Książę Harry w Ukrainie. Na zaproszenie rządu

EN_01662426_1055 (1)
Książę Harry przyjechał do Clarence House w Londynie
Źródło: Reuters
Książę Harry w piątek rano pojawił się w Kijowie. Wizyta odbywa się na zaproszenie ukraińskiego rządu. Syn brytyjskiego monarchy ma spotkać się z premierką Julią Swyrydenko i z weteranami, których wspiera w rehabilitacji po urazach odniesionych w wojnie z Rosją.

Książę Harry w piątek 12 września przybył z wizytą do stolicy Ukrainy na zaproszenie ukraińskiego rządu. "Guardian" ustalił, że książę Sussex obiecał zrobić "wszystko, co możliwe", by pomóc w powrocie do zdrowia tysiącom żołnierzy, którzy zostali poważnie ranni w wojnie z Rosją.

Według ustaleń brytyjskiej gazety książę został zaproszony do Kijowa przez Olhę Rudniewę, założycielkę i dyrektorkę generalną Centrum Urazowego Superhumans (organizacja pomaga rannym w doborze protez kończyn oraz rehabilitacji). Lwowski ośrodek odwiedził już w kwietniu, a Rudniewę spotkał kilka miesięcy temu w Nowym Jorku. Harry wówczas zapytał ją, co mógłby zrobić, by pomóc, a ona przyznała, że "największy wpływ będzie miał przyjazd do Kijowa". Oficjalne zaproszenie otrzymał także od ukraińskiego rządu. Podczas wizyty w Kijowie książę ma spotkać się z weteranami oraz z premierką Julią Swyrydenko.

Kisiążę Harry w Ukrainie, 12 września 2025 roku
Kisiążę Harry w Ukrainie, 12 września 2025 roku
Źródło: Railway of Ukraine Ukrzaliznytsia/Associated Press/East News

Książę Harry wspiera ofiary wojny

- Nie możemy powstrzymać wojny, ale możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w procesie odbudowy - mówił książę Harry podczas podróży do Kijowa. Podkreślił, że ważne jest, aby "nieustająco w centrum uwagi (…) znajdowały się osoby zaangażowane w wojnę oraz to, przez co one przechodzą". - Mam nadzieję, że moja podróż pomoże ludziom to zrozumieć, bo łatwo jest zobojętnieć na to, co się dzieje - dodał.

Jak podaje "Guardian", plany pomocy przedstawić ma jego Fundacja Invictus Games, która zajmuje się organizacją Międzynarodowych Igrzysk Sportowych dla weteranów. Wykorzystuje sport, by wspierać powrót do zdrowia ofiar wojen. I choć jej działania początkowo koncentrowały się wokół organizacji wydarzenia sportowego, dzisiaj są znaczenie szersze - to też programy rehabilitacji sportowej także poza rozgrywkami. Jak ustalił "Guardian", na Ukrainę jest dostarczany sprzęt mający pomóc żołnierzom w leczeniu.

Książę Harry w Ukrainie. Odwiedził rannych żołnierzy i cywilów
Dowiedz się więcej:

Książę Harry w Ukrainie. Odwiedził rannych żołnierzy i cywilów

Walczą nie tylko na polu bitwy

Według ukraińskich szacunków od lutego 2022 r. wojna w Ukrainie spowodowała trwałe kalectwo u 130 tys. osób. Rząd uznał rehabilitację poprzez sport za kluczowy element swojej polityki dotyczącej wsparcia weteranów.

W 2014 r. książę Harry ustanowił igrzyska Invictus. Ukraina po raz pierwszy wzięła w nich udział w 2017 r. Fundacja Invictus nie tylko organizuje co dwa lata igrzyska, ale także prowadzi programy rehabilitacji sportowej. Kolejne igrzyska odbędą się w 2027 r. w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Podziw księcia Sussex wzbudzili ukraińscy żołnierze, którzy wzięli udział w rozgrywkach Invicious Games dwa lata temu - nie dość, że "przebyli do Hagi długą drogę, to później wracali na wojnę". Niektórzy byli wzywani na front jeszcze podczas igrzysk. Książę Harry służył 10 lat w armii brytyjskiej, biorąc czynny udział w misjach w Afganistanie w latach 2007-2008 oraz 2012-2013.

OGLĄDAJ: "Domagamy się od Rosji pełnego wstrzymania walk"
pc

"Domagamy się od Rosji pełnego wstrzymania walk"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: BBC, CNN, The Guardian, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Railway of Ukraine Ukrzaliznytsia/Associated Press/East News

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaKsiążę HarryWielka Brytania
Czytaj także:
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
Wjechał na chodnik, zginęły trzy osoby. Prokuratura chce kary w zawieszeniu
Kielce
imageTitle
Policzyli medale, Polaków brak
EUROSPORT
Deportacja nielegalnie pracujących Koreańczyków
"Wróciłem, jestem wolny". Tak powitano pracowników Hyundaia
BIZNES
8 min
pc
Od Madrytu po Sztokholm. Jakie języki obce znają politycy?
Sejm Wita
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Rosjanie uruchomili "farmy trolli". Mają "obwiniać Ukrainę"
Świat
Polskie wojsko "rozgrzewa się" przed Zapad-2025? Uwaga na manipulacyjny przekaz
FAŁSZPolskie wojsko "rozgrzewa się"? Manipulacja w związku z Zapad-2025
Gabriela Sieczkowska
Piwnica pod jednym z domów spokojnej starości. Tutaj kiedyś były hermetyczne drzwi prowadzące do schronu
Nowych schronów nie ma nawet na papierze. Stare wciąż są zagadką
Bartosz Żurawicz
Służba więzienna
Ucieczka więźnia. Trwają poszukiwania
Lubuskie
Jolanta Sobierańska-Grenda
"System jest poplątany i chaotyczny". Nowa ministra zdrowia zabiera głos
Zdrowie
Michael Mallinson. Kanadyjczyk został fałszywie zidentyfikowany jako strzelec Charliego Kirka
Kanadyjczyk fałszywie wskazany w sieci jako zabójca Charliego Kirka. Był "w szoku"
Świat
pc
Premier: jeszcze dziś dowiemy się, jakie będą działania NATO
Polska
Nietrzeźwi nastolatkowie byli w wieku 13-16 lat (zdj. ilustracyjne)
Zaczyna się niewinnie. Potem człowiek bierze coraz więcej, częściej i drożej
Zuzanna Kuffel
Wojsko polskie, polscy żołnierze
MON o polsko-ukraińskich szkoleniach dronowych. "Zaawansowane rozmowy"
Polska
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
METEO
40-latka została zatrzymana
Sprzątała półki, sprzątnęła też biżuterię
WARSZAWA
shutterstock_1588024930
Wydawanie dowodów i paszportów było niemożliwe
BIZNES
primorsk
Wybuchy w kluczowym rosyjskim porcie nad Bałtykiem
Świat
Zniszczona skarbona
Zniszczył skarbony w kościele i ukradł pieniądze
Lubuskie
NASAMS
Wydadzą rekordowe sumy na obronność. Powodem "sytuacja w Polsce"
Świat
imageTitle
Biletowe szaleństwo przed mundialem
EUROSPORT
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Wiceszef MON o "pożytecznych rosyjskich idiotach". Apeluje do polityków
Polska
Teleskop, niebo nocą
Dziś Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
METEO
Autostrada A2
Podwyżki na autostradzie. Nowe stawki już obowiązują
BIZNES
Mężczyzna zażądał od ekspedientki alkoholu i papierosów
W kominiarce i z siekierą napadł na sklep. Uciekając, zgubił łup, buty i spodnie
Kielce
Molestował dziewczynkę (zdjęcie ilustracyjne)
60-latek podejrzany o molestowanie 9-latki. Jest mężem babci dziecka
Wrocław
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Proces 60 pseudokibiców
W krwawej bijatyce zginął 40-latek. 60 pseudokibiców na ławie oskarżonych
Katowice
imageTitle
Statystyk ostrzega przed meczem Polaków
EUROSPORT
imageTitle
"Gang Łysego" u Kwiatkowskiego. Koledzy poszli śladem Polaka
EUROSPORT
Marcin Przydacz
Przydacz: być może są i takie drony, które przyleciały nieco przypadkowo
Polska
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica