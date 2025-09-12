Książę Harry w Ukrainie. Na zaproszenie rządu

Książę Harry przyjechał do Clarence House w Londynie Źródło: Reuters

Książę Harry w piątek 12 września przybył z wizytą do stolicy Ukrainy na zaproszenie ukraińskiego rządu. "Guardian" ustalił, że książę Sussex obiecał zrobić "wszystko, co możliwe", by pomóc w powrocie do zdrowia tysiącom żołnierzy, którzy zostali poważnie ranni w wojnie z Rosją.

Według ustaleń brytyjskiej gazety książę został zaproszony do Kijowa przez Olhę Rudniewę, założycielkę i dyrektorkę generalną Centrum Urazowego Superhumans (organizacja pomaga rannym w doborze protez kończyn oraz rehabilitacji). Lwowski ośrodek odwiedził już w kwietniu, a Rudniewę spotkał kilka miesięcy temu w Nowym Jorku. Harry wówczas zapytał ją, co mógłby zrobić, by pomóc, a ona przyznała, że "największy wpływ będzie miał przyjazd do Kijowa". Oficjalne zaproszenie otrzymał także od ukraińskiego rządu. Podczas wizyty w Kijowie książę ma spotkać się z weteranami oraz z premierką Julią Swyrydenko.

Kisiążę Harry w Ukrainie, 12 września 2025 roku Źródło: Railway of Ukraine Ukrzaliznytsia/Associated Press/East News

Książę Harry wspiera ofiary wojny

- Nie możemy powstrzymać wojny, ale możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w procesie odbudowy - mówił książę Harry podczas podróży do Kijowa. Podkreślił, że ważne jest, aby "nieustająco w centrum uwagi (…) znajdowały się osoby zaangażowane w wojnę oraz to, przez co one przechodzą". - Mam nadzieję, że moja podróż pomoże ludziom to zrozumieć, bo łatwo jest zobojętnieć na to, co się dzieje - dodał.

Jak podaje "Guardian", plany pomocy przedstawić ma jego Fundacja Invictus Games, która zajmuje się organizacją Międzynarodowych Igrzysk Sportowych dla weteranów. Wykorzystuje sport, by wspierać powrót do zdrowia ofiar wojen. I choć jej działania początkowo koncentrowały się wokół organizacji wydarzenia sportowego, dzisiaj są znaczenie szersze - to też programy rehabilitacji sportowej także poza rozgrywkami. Jak ustalił "Guardian", na Ukrainę jest dostarczany sprzęt mający pomóc żołnierzom w leczeniu.

Walczą nie tylko na polu bitwy

Według ukraińskich szacunków od lutego 2022 r. wojna w Ukrainie spowodowała trwałe kalectwo u 130 tys. osób. Rząd uznał rehabilitację poprzez sport za kluczowy element swojej polityki dotyczącej wsparcia weteranów.

W 2014 r. książę Harry ustanowił igrzyska Invictus. Ukraina po raz pierwszy wzięła w nich udział w 2017 r. Fundacja Invictus nie tylko organizuje co dwa lata igrzyska, ale także prowadzi programy rehabilitacji sportowej. Kolejne igrzyska odbędą się w 2027 r. w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Podziw księcia Sussex wzbudzili ukraińscy żołnierze, którzy wzięli udział w rozgrywkach Invicious Games dwa lata temu - nie dość, że "przebyli do Hagi długą drogę, to później wracali na wojnę". Niektórzy byli wzywani na front jeszcze podczas igrzysk. Książę Harry służył 10 lat w armii brytyjskiej, biorąc czynny udział w misjach w Afganistanie w latach 2007-2008 oraz 2012-2013.

