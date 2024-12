Książę Harry wziął w środę udział w DealBook Summit 2024, spotkaniu organizowanym przez dziennik "New York Times". Relację z tego spotkania zamieściło wiele mediów w USA i na Wyspach, m.in. BBC. Wedle nich, w trakcie dyskusji książę został zapytany, czy planuje pozostać w Stanach Zjednoczonych na stałe. - Tak. Bardzo lubię tu mieszkać i wychowuję tutaj moje dzieci - odpowiedział. "To życie, którego chciałaby dla mnie mama" - mówił o życiu w Ameryce, wolnym od królewskich obowiązków.

Podkreślił, że on, jego żona Meghan Markle oraz ich dwójka dzieci - Archie i Lilibet zyskali w Stanach Zjednoczonych poziom prywatności, na jaki " bez wątpienia nie mogliby liczyć w Wielkiej Brytanii".

Mówił także o tym, jaki wpływ sława miała na jego zdrowie psychiczne i jego mamę, która zginęła, gdy limuzyna, którą jechała, uciekała przed paparazzi. - Myślę, że kiedy jesteś uwięziony w tej bańce, masz poczucie, że nie ma wyjścia - stwierdził. - To, co stało się z moją mamą i fakt, że byłem wtedy dzieckiem i czułem się bezradny, wywołało we mnie wewnętrzy niepokój. Czułem się bezradny - mówił. - Jedną z moich największych słabości jest poczucie bezradności - wyznał. Obecnie chce się skupić na "byciu najlepszym mężem i najlepszym ojcem, jakim jest w stanie być".