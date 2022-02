Kryzys Rosja-Ukraina. Dyplomacja Finlandii o odpowiedzi na rosyjskie gwarancje bezpieczeństwa

W obliczu narastającego konfliktu Rosji z Ukrainą, za pośrednictwem ambasady Finlandia otrzymała list od szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa w sprawie tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa. - Przygotujemy własną odpowiedź - oświadczył minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto, podkreślając, że pismo wysłane zostało do wszystkich członków OBWE, czyli 57 krajów.

Finlandia otrzymała list w poniedziałek. - Zawiera zapytania o stosunek do zasad OBWE, między innymi do tego, że żadne z państw nie zwiększyłoby swojego bezpieczeństwa kosztem innych państw - powiedział we wtorek w parlamencie Pekka Haavisto mediom. - Zobaczymy, czy powstanie wspólna odpowiedź w ramach Unii Europejskiej czy też OBWE - dodał szef fińskiej dyplomacji.