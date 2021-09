Czy kryzys migracyjny roku 2015 może się powtórzyć?

Gdzie szukają pomocy uchodźcy z krajów Bliskiego Wschodu? W Europie to Włochy, do których od początku roku przybyło około 20 tysięcy migrantów. Częstym kierunkiem jest również Hiszpania i Grecja. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Od początku roku do Włoch dotarło około 20 tysięcy migrantów. Ci uciekający z Bliskiego Wschodu wciąż próbują też dostać się do Grecji. Większość zostaje jednak zawrócona.

Kryzys migracyjny z 2015 roku

- Grecja nie chce stać się bramą do Unii Europejskiej dla milionów ludzi – podkreśla grecki minister ds. migracji w Grecji, dlatego na granicy Grecji z Turcją jest już 40-kilometrowy mur. Bezpieczeństwa pomaga strzec Frontex. Podobnie we Włoszech - z powodu wzrostu liczby migrantów na Lampedusie latem ubiegłego roku ogłoszono stan wyjątkowy.

- Od bardzo dawna wszystkie organizacje humanitarne powtarzały, że to jest też nasz interes to, co dzieje się w Grecji, Włoszech, Hiszpanii i że to kiedyś do nas dojdzie. Spotykaliśmy się z niedowierzaniem, posądzano nas, że nie rozumiemy geopolityki. Owszem rozumiemy ją, przyszła do nas z opóźnieniem – uważa Nandzik.