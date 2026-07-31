Świat Włochy zawiesiły umowę z Schengen z Hiszpanią Oprac. Milena Zawiślińska |

Ceuta. Blisko 49 tysięcy migrantów przekroczyło granicę hiszpańskiego terytorium Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GINER

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Decyzję o zamknięciu granic morskich i lotniczych z Hiszpanią Włochy podjęły w następstwie najnowszych ustaleń, przeanalizowanych podczas posiedzenia Komitetu ds. Analizy Imigracji i Bezpieczeństwa Granic, któremu rano w siedzibie resortu przewodniczył jego szef minister Matteo Piantedosi - podała agencja Ansa.

Ponadto, jak zaznaczono w komunikacie, po rozmowie telefonicznej ministra Piantedosiego z jego francuskim odpowiednikiem Laurentem Nunezem uzgodniono zasadność wzmocnienia kontroli na lądowej granicy między Francją a Włochami. MSW ogłosiło, że działania te będą realizowane w ramach obowiązujących już wcześniej porozumień o współpracy między służbami policyjnymi obu państw.

Co się dzieje w Ceucie. Reakcja Europy

Hiszpańskie MSW poinformowało w piątek, że spośród ponad 50 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty, około 37,5 tysięcy wróciło już do Maroka. Wcześniej informowano, że do 85-tysięcznej Ceuty w sposób niekontrolowany dotarło nawet 60 tysięcy osób.

Hiszpańskie wojsko przy granicy Ceuty z Marokiem, 31 lipca 2026 r. Źródło zdjęcia: PAP/EPA/REDUAN DRIS

Komisarz UE do spraw wewnętrznych i migracji przypomniał, że nie ma zagrożenia, iż migranci, którzy dostali się z Maroka do Ceuty, przedostaną się do Europy kontynentalnej i innych państw członkowskich. Kodeks graniczny Schengen przewiduje wobec enklawy kontrole graniczne.

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski napisał na X: "Warto wiedzieć, że pomiędzy Ceutą i Mellilą a resztą strefy Schengen obowiązują kontrole tożsamości".

Warto wiedzieć, że pomiędzy Ceutą i Mellilą a resztą strefy Schengen obowiązują kontrole tożsamości.

It’s worth knowing that there are ID checks between Spanish exclaves in Africa and the rest of the Schengen area. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 31, 2026 Rozwiń

"Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać" - napisał z kolei na platformie X premier Donald Tusk. Prezydent Francji Emmanuel Macron zalecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią, a premierka Danii Mette Frederiksen oświadczyła w piątek, że UE powinna rozważyć zawieszenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen.

Kryzys w Ceucie. Hiszpania apeluje o jedność i wylicza

Hiszpański premier Pedro Sanchez odpowiedział apelem. "To nie czas na podziały. To czas na dalszą budowę silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej" - napisał na platformie X.

Socjalistyczny premier wyliczył ponadto, że według danych unijnej agencji Frontex w latach 2021-2026 liczba nielegalnych przekroczeń granicy we Włoszech była dwukrotnie wyższa niż w Hiszpanii i wzrosła do 478 tys., na Bałkanach Zachodnich wzrosła do 340,6 tys., w Grecji do 259,8 tys., a w Hiszpanii do 234,7 tys., na wschodniej granicy UE do 48 tys.

"Solidarność i empatia nie są obowiązkowe. Szacunek wobec traktatów europejskich i danych już tak" - napisał Sanchez.