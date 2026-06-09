Świat Karol III przyjął na audiencji Zełenskiego Oprac. Adam Styczek |

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z Keirem Starmerem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: X/RoyalFamily

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"Prezydent Ukrainy odwiedził dziś po południu króla w zamku Windsor" - przekazał Buckingham Palace na platformie X, publikując w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie.

🇺🇦 The President of Ukraine visited The King this afternoon at Windsor Castle pic.twitter.com/QGuCkoWEpS — The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Jak zawsze, dobra audiencja u Jego Wysokości Króla Karola III" - podsumował poniedziałkowe spotkanie prezydent Ukrainy, publikując to samo zdjęcie zrobione w zamku w Windsorze. "Dziękuję Jego Wysokości, narodowi i całemu Zjednoczonemu Królestwu za żelazne poparcie dla naszego narodu" - dodał Zełenski.

Як завжди, хороша аудієнція у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ. Дякую Його Величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

Kolejna wizyta Zełenskiego w Wielkiej Brytanii

Było to już ich szóste spotkanie. Poprzednie miało miejsce 17 marca podczas wizyty roboczej prezydenta Ukrainy w Wielkiej Brytanii.

Zełenski spotkał się w niedzielę z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

W komunikacie wydanym po spotkaniu liderzy podkreślili "niezachwiane poparcie dla Ukrainy" i wyliczyli pięć warunków niezbędnych do osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju kończącego wojnę z Rosją. Znalazło się wśród nich m.in. trwałe i całkowite zawieszenie broni oraz wiążące prawnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

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