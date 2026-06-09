Karol III przyjął na audiencji Zełenskiego
"Prezydent Ukrainy odwiedził dziś po południu króla w zamku Windsor" - przekazał Buckingham Palace na platformie X, publikując w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie.
"Jak zawsze, dobra audiencja u Jego Wysokości Króla Karola III" - podsumował poniedziałkowe spotkanie prezydent Ukrainy, publikując to samo zdjęcie zrobione w zamku w Windsorze. "Dziękuję Jego Wysokości, narodowi i całemu Zjednoczonemu Królestwu za żelazne poparcie dla naszego narodu" - dodał Zełenski.
Kolejna wizyta Zełenskiego w Wielkiej Brytanii
Było to już ich szóste spotkanie. Poprzednie miało miejsce 17 marca podczas wizyty roboczej prezydenta Ukrainy w Wielkiej Brytanii.
Zełenski spotkał się w niedzielę z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
W komunikacie wydanym po spotkaniu liderzy podkreślili "niezachwiane poparcie dla Ukrainy" i wyliczyli pięć warunków niezbędnych do osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju kończącego wojnę z Rosją. Znalazło się wśród nich m.in. trwałe i całkowite zawieszenie broni oraz wiążące prawnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.