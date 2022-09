Sto osób z personelu Karola III może stracić pracę. Skala i tempo zwolnień są oceniane jako "skrajnie bezduszne"

Część personelu z Clarence House, dotychczasowej siedziby Karola III, została ostrzeżona, że po wstąpieniu nowego monarchy na tron ich posady są zagrożone - informuje "The Guardian". Według informacji dziennika pracę może stracić nawet 100 osób. W zagrożonej grupie są m.in. prywatne sekretarki czy pracownicy biura finansów.

Po przejęciu brytyjskiego tronu Karol III wraz ze swoją małżonką Kamilą mogą przenieść się z Clarence House - swojej dotychczasowe oficjalnej rezydencji usytuowanej na tyłach Pałacu św. Jakuba - do Pałacu Buckingham.

Prywatne sekretarki, biuro finansów, zespół komunikacji, personel domowy - ci pracownicy Clarence House, jak informuje "The Guardian", są w mniej więcej stuosobowej grupie, która w poniedziałek została poinformowana, że ich posady są zagrożone. Wiadomość przekazał im w specjalnym liście sir Clive Alderton, najwyższy adiutant króla. Napisał on, że w związku ze "zmianą roli ich zleceniodawców", Clarence House "zostanie zamknięty".

Osobisty sekretarz króla w notce dołączonej do listu dodał, że zdaje sobie sprawę, iż jest to "niepokojąca wiadomość". Zapewnił jednocześnie, że pracownicy mogą liczyć na wsparcie.

"Ludzie są wstrząśnięci"

- Wszyscy są absolutnie wściekli, również prywatne sekretarki i starszy zespół. Od czwartku cały personel pracował do późnych godzin nocnych, a później usłyszał coś takiego. Ludzie są tym wyraźnie wstrząśnięci - przekazał dziennikowi jeden z pracowników Clarence House.

Jak podkreśla "The Guardian", pracownicy zakładali, że przeniosą się wraz z parą królewską do jej nowej rezydencji. Dodają, że do momentu otrzymania listu od Aldertona nie zostali w żaden sposób poinformowani o nadchodzących zwolnieniach.