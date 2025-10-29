Logo strona główna
Świat

Zatrzymani w sprawie kradzieży w Luwrze częściowo przyznali się do winy 

Luwr
Dwie osoby zatrzymane po kradzieży w Luwrze. Michael Viatteau o śledztwie i nastrojach Francuzów
Źródło: TVN24
Dwaj mężczyźni, którzy zostali zatrzymani w minioną sobotę w sprawie kradzieży ośmiu klejnotów koronnych z Luwru, częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów - poinformowała prokurator Paryża Laure Beccuau.

W środę Laure Beccuau w czasie konferencji prasowej potwierdziła doniesienia mediów, że dwaj zatrzymani należeli do czteroosobowej grupy, która 19 października dokonała włamania do Luwru. Jednego z mężczyzn zatrzymano na lotnisku, gdy próbował wylecieć do Algierii. Drugiego zatrzymano w pobliżu jego miejsca zamieszkania.

Prokurator dodała, że służby nadal nie zdołały dotrzeć do skradzionych klejnotów.

Zatrzymania po grabieży w Luwrze. Prokurator "bardzo ubolewa" nad przeciekami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zatrzymania po grabieży w Luwrze. Prokurator "bardzo ubolewa" nad przeciekami

Kradzież w Luwrze

Do kradzieży doszło w niedzielę, 19 października. Złodzieje skradli z Galerie d'Apollon osiem bezcennych klejnotów, wśród których była tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobiona 2 tysiącami diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny. Dziennik "Le Parisien" podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Przestępcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Spektakularny rabunek trwał - według MSW - siedem minut.

pc

Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

FrancjaLuwr
