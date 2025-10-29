Zatrzymani w sprawie kradzieży w Luwrze częściowo przyznali się do winy 

Dwie osoby zatrzymane po kradzieży w Luwrze. Michael Viatteau o śledztwie i nastrojach Francuzów Źródło: TVN24

W środę Laure Beccuau w czasie konferencji prasowej potwierdziła doniesienia mediów, że dwaj zatrzymani należeli do czteroosobowej grupy, która 19 października dokonała włamania do Luwru. Jednego z mężczyzn zatrzymano na lotnisku, gdy próbował wylecieć do Algierii. Drugiego zatrzymano w pobliżu jego miejsca zamieszkania.

Prokurator dodała, że służby nadal nie zdołały dotrzeć do skradzionych klejnotów.

Kradzież w Luwrze

Do kradzieży doszło w niedzielę, 19 października. Złodzieje skradli z Galerie d'Apollon osiem bezcennych klejnotów, wśród których była tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobiona 2 tysiącami diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny. Dziennik "Le Parisien" podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Przestępcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Spektakularny rabunek trwał - według MSW - siedem minut.

