Świat

Tajemnica "mężczyzny w kapeluszu" rozwiązana

Wiadomo już kim jest mężczyzna w kapeluszu
Napad na Luwr. Skradziono bezcenne przedmioty
Źródło: BFMTV, TVN24
Wiadomo, kim jest tajemniczy "mężczyzna w kapeluszu", którego zdjęcie obiegło media na całym świecie po głośnej kradzieży w Luwrze. Rozmawiali z nim dziennikarze Associated Press. To 15-letni Pedro Elias Garzon Delvaux, który mieszka niedaleko Paryża i tego dnia przyjechał do muzeum. Opowiedział, skąd u niego taki strój.

Po opublikowaniu zdjęcia internauci szybko okrzyknęli go "człowiekiem w kapeluszu". Pojawiły się liczne teorie, kim może być. Podejrzewano, że to zatrudniony przez paryskie władze detektyw, niektórzy sugerowali, że zdjęcie to wytwór sztucznej inteligencji, a jeszcze inni twierdzili, że to niezbity dowód na istnienie podróżników w czasie. - Na zdjęciu jestem ubrany raczej w stylu lat 40., a jesteśmy w 2025 roku. Jest pewien kontrast - przyznał sprawca zamieszania.

Wiadomo już kim jest mężczyzna w kapeluszu
Wiadomo już kim jest mężczyzna w kapeluszu
Źródło: Thibault Camus/Associated Press/East News

Pedro Elias Garzon Delvaux rozmawiał z dziennikarzami Associated Press. 15-latek jest fanem detektywów, zaczytuje się książkach o historii XX wieku. Mieszka z rodzicami i dziadkiem w Rambouillet, 30 kilometrów od Paryża.

W strój, w którym go sfotografowano zaczął ubierać się niecały rok temu. Jak przyznał, chodzi tak ubrany do szkoły, ale sam kapelusz zakłada tylko na specjalne okazje.

15-latka początkowo nie rozpoznali nawet jego krewni i przyjaciele. Dopiero gdy zauważyli w tle jego matkę, orientowali się, kim jest "mężczyzna w kapeluszu".

"Chcieliśmy iść do muzeum, ale było zamknięte"

Jak wyjaśnił dziennikarzom Associated Press 15-latek, tego dnia z matką i dziadkiem przyjechali odwiedzić Luwr. - Chcieliśmy iść do muzeum, ale było zamknięte. Nie wiedzieliśmy, że doszło do napadu - powiedział.

Zapytali funkcjonariuszy, dlaczego bramy są zamknięte. Kilka sekund później fotograf AP Thibault Camus, dokumentujący kordon bezpieczeństwa, uchwycił Pedra na zdjęciu.

Cztery dni później dostał wiadomość od znajomej: "Czy to ty?". - Powiedziała mi, że zdjęcie miało pięć milionów wyświetleń. Byłem trochę zaskoczony - przyznał.

Zdjęcie trafiło do mediów na całym świecie. To nie zdarza się codziennie - powiedział. Kuzyni z Kolumbii, przyjaciele z Austrii, znajomi rodziny i koledzy z klasy przysłali mu zrzuty ekranu i dzwonili. - Ludzie mówili: "stałeś się gwiazdą". Byłem zdumiony, jak szybko jedno zdjęcie może stać się viralem.

Zuchwała kradzież w Luwrze

Do włamania i kradzieży w jednym z najsłynniejszych muzeów świata doszło 19 października. Aby dostać się do okna na pierwszym piętrze Galerii Apollina, rabusie użyli skradzionej ciężarówki z wysuwaną drabiną i windą towarową. Skradli osiem klejnotów o wartości 88 milionów euro, wśród których była tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobiona 2 tysiącami diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii. Skradzionych klejnotów wciąż nie udało się znaleźć.

Domniemani sprawcy kradzieży w Luwrze
Domniemani sprawcy kradzieży w Luwrze
Źródło: BFM TV

Łącznie w tej sprawie zatrzymano jak dotąd siedem osób. Trzy zostały zwolnione bez postawienia zarzutów - podała 1 listopada agencja AFP.

"Idę do Luwru, przynieść wam coś?". Mona Lisy szukali dwa lata. Złodziej wpadł, bo napisał list
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Idę do Luwru, przynieść wam coś?". Mona Lisy szukali dwa lata. Złodziej wpadł, bo napisał list

Wanda Woźniak
Autorka/Autor: FC

Źródło: AP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Thibault Camus/Associated Press/East News

LuwrFrancja
