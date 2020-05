Dostawa miała załatać dziurę w wyposażeniu medyków. 400 tysięcy kombinezonów okazało się "bezużytecznych"

400 000 ochronnych kombinezonów medycznych sprowadzonych z Turcji do Wielkiej Brytanii trafiło do magazynu w pobliżu lotniska Heathrow po tym, gdy eksperci stwierdzili, że są one "bezużyteczne" i nie spełniają brytyjskich standardów - podała brytyjska gazeta "Daily Telegraph". Transport miał zaspokoić braki odzieży ochronnej personelu zajmującego się chorymi na COVID-19.