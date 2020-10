"Może po tej ciężkiej próbie wierni będą bardziej prawdziwi"

Druga fala pandemii to dla mnie "dni wielkiej niepewności" - wyznał papież Franciszek. - Dużo się modlę, jestem bardzo blisko tych, którzy cierpią, jestem modlitwą z tymi, którzy pomagają cierpiącym - powiedział włoskiej agencji ADNKronos.

W opublikowanej w piątek rozmowie papież odniósł się do kwestii możliwych dalszych restrykcji z powodu kryzysu epidemicznego, które mogą mieć wpływ na życie Kościoła. Jak zaznaczył, nie chce poruszać kwestii decyzji rządu włoskiego. - Usłyszałem, że ludzie odzwyczaili się od chodzenia do kościoła, że już nie wrócą, by uklęknąć przed krzyżem czy przyjąć ciało Chrystusa - mówił, cytując opinię jednego z biskupów.

- Ja mówię, że jeśli ci ludzie, jak mówi biskup, chodzili do kościoła z przyzwyczajenia, to lepiej, żeby zostali w domu - ocenił Franciszek. Jak zaznaczył, "może po tej ciężkiej próbie, przy tych nowych trudnościach, przy cierpieniu, które wchodzi do domów, wierni będą bardziej prawdziwi, bardziej autentyczni".

Papież Franciszek PAP/EPA/VATICAN MEDIA

"Benedykt jest dla mnie ojcem i bratem"

Papież mówił o zepsuciu i korupcji, które dotykają również Kościoła. - Kościół jest i pozostaje silny, ale temat korupcji jest głębokim problemem - dodał.

Franciszek opowiedział o swoim spotkaniu z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI. - Na początku mojego pontyfikatu odwiedziłem Benedykta. Przekazał mi wielkie pudło, mówiąc: "Tu w środku jest wszystko, są dokumenty dotyczące najtrudniejszych sytuacji, ja zająłem się tym do tego momentu, w tej sytuacji interweniowałem, oddaliłem te osoby, teraz twoja kolej" - powiedział.

Papież zapewnił, że kontynuował pracę swego poprzednika. - Benedykt jest dla mnie ojcem i bratem - wyjaśnił. Podkreślił, że ostatnio odwiedza go rzadziej, by go nie męczyć.

- Nasze relacje są naprawdę dobre, bardzo dobre, zgadzamy się co do tego, co trzeba zrobić - zaznaczył Franciszek, zapewniając, że nie ma między nimi problemów, wbrew krążącym plotkom. - Zaczęto nawet opowiadać o tym, że kłóciliśmy się z Benedyktem o to, który grób ma być dla mnie, a który dla niego - przypomniał Franciszek.

Audiencja generalna w sali Pawła VI w Watykanie, Rzym, Włochy ANGELO CARCONI/PAP/EPA

"Szczerze mówiąc, nie jestem wielkim optymistą"

Przyznał, że w Kościele są też duchowni, a także jego "fałszywi świeccy przyjaciele", którzy "przyczynili się do roztrwonienia majątku, nieruchomości i innego, należącego nie do Watykanu, ale wiernych". - Były przykłady brudnych interesów, zdrad, które ranią tych, którzy wierzą Kościołowi - dodał papież.

Mówiąc o podejmowanych przez siebie działaniach w Kościele, wyznał, że nie wie, czy odniesie zwycięstwo. - Wiem, że mam to robić, zostałem do tego wezwany, a potem Bóg powie, czy postąpiłem dobrze czy źle - oświadczył. - Szczerze mówiąc, nie jestem wielkim optymistą - zastrzegł papież.

Autor:ft//now

Źródło: PAP