Francja: wzrasta liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii

W sobotę we Francji zakażenie koronawirusem potwierdzono u 25 755 osób. Do szpitali przyjęto 482 chorych, z czego 136 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów przebywających w szpitalach wzrosła do 8 425. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych było w sobotę 1 510 chorych. To o 52 więcej niż w piątek. Ostatniej dobry zmarło 32 chorych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji od początku pandemii wzrosła do 112 222.