Wariant B.1.640 potwierdzony w Czechach. Zakażony 28-latek nie był za granicą

28-letni mężczyzna przyjechał 19 grudnia ubiegłego roku do Hradec Kralove z Pragi, gdzie pracował. Mężczyzna nie przebywał ostatnio za granicą. Po czterech dniach on, a następnie czterech członków jego rodziny zachorowało. Pobrane od nich próbki są sekwencjonowane - poinformowały lokalne służby sanitarne.

Wariant B.1.640

Według ekspertów wariant B.1.640 wykrywany jest od września ubiegłego roku. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) B.1.640 pojawił się we wrześniu 2021 r. w Demokratycznej Republice Konga. Dotąd stwierdzono około 400 przypadków zakażenia tym wariantem, większość we Francji.