Media: bez kwarantanny dla wielu podróżujących do Wielkiej Brytanii, na liście nie ma Polski

Według brytyjskich mediów, które dotarły do planów rządu w Londynie, podróżni z większości krajów Europy Zachodniej zostaną niebawem zwolnieni z obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny po przyjeździe na Wyspy. Na listach ujawnianych przez media nie ma Polski.

Od 8 czerwca niemal wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii - zarówno jej obywatele, jak i cudzoziemcy - muszą podać adres, gdzie będą przebywać przez następne 14 dni, oraz poddać się kwarantannie. Władze są upoważnione do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli i nakładania kar na osoby, które nie przestrzegają tego obowiązku. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej wynosi ona tysiąc funtów (niespełna 5000 złotych), w Szkocji - 480 funtów (ponad 2300 zł).

Na liście nie ma Polski

Wraz z wprowadzeniem kwarantanny dla przyjeżdżających ogłoszono, że co trzy tygodnie sytuacja będzie poddawana przeglądowi i wtedy z obowiązku jej odbywania mogą zostać zwolnieni przybysze z krajów - nie tylko europejskich - o niskiej liczbie zakażeń. Rząd zapowiadał też rozmowy z władzami innych państw, szczególnie będących popularnymi kierunkami wakacyjnymi, o utworzeniu "mostów powietrznych" dla turystów.

Media o zmianach dla podróżujących do Wielkiej Brytanii

Media o zmianach dla podróżujących do Wielkiej Brytanii PAP/EPA/ANDY RAIN

Pierwszy taki przegląd odbędzie się w najbliższy poniedziałek, ale - jak podała stacja BBC - szczegóły mogą zostać ujawnione już w weekend, zaś same mosty powietrzne ruszyłyby od 4 lipca. Według BBC, z kwarantanny zwolnieni byliby przyjeżdżający z większości krajów Europy Zachodniej, m.in. Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Belgii, Holandii, Niemiec, Finlandii i Norwegii, ale też Turcji, za to nie znajdą się na liście Portugalia i Szwecja.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Od początku epidemii zmarło w Wielkiej Brytanii już 43 230 osób, co jest trzecim najwyższym bilansem na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi obecnie w Wielkiej Brytanii 307 980, co jest piątym najwyższym wynikiem na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Rosji i Indiach.

Bilanse podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia obejmują jedynie te zgony, w których obecność koronawirusa została potwierdzona testami. Podawane raz na tydzień dane urzędu statystycznego ONS uwzględniają wszystkie przypadki śmierci, w których COVID-19 został wpisany do aktu zgonu jako główna lub kluczowa przyczyna, nawet jeśli nie zostały przeprowadzone testy. Według przekazanych we wtorek danych, do 12 czerwca włącznie takich przypadków było około 54 tysiące.